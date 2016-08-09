Ульяновск, 9 августа, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Согласно последним изменениям, внесенным в бюджет Ульяновской области на 2016 год 26 июля, общий объем доходов региональной казны составил 42 млрд 533 млн рублей, в том числе сумма межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в размере 7 млрд 539 млн. Такие данные опубликовал областной Минфин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Общий объём расходов регионального бюджета составил 44 млрд 213 млн рублей, дефицит — млрд 679 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, доходы бюджета Ульяновской области вначале 2016 года спрогнозированы в размере 37,016 млрд рублей, расходы — 38,66 млрд рублей, дефицит — 1,6 млрд рублей.

Планировалось основные расходы бюджета направить на социальные статьи: развитие образования — 9 млрд 313,3 млн рублей, здравоохранение — 7 млрд 837,4 млн рублей, социальная политика — 8 млрд 299,4 млн рублей, развитие культуры — 521,5 млн рублей, на программы в сфере развития физической культуры и спорта — 694,3 млн рублей, на государственную поддержку отраслей экономики — 4 млрд 758,5 млн рублей.