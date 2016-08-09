Сана, 9 августа, 2016, 17:58 — ИА Регнум. Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция нанесла авиаудары по столице Йемена — Сане, передаёт Reuters. Это произошло впервые за пять месяцев после того, как при посредничестве ООН начались переговоры о мире. Последние застопорились из-за сорванных на выходных (6−7 августа) переговоров воюющих сторон.

isvecpostasi.com Бомбардировка

По словам медиков, в ходе атаки ВВС на картофельную фабрику в столичном квартале Нахда погибли девять мирных жителей.

Саудовская коалиция поддерживает силы, лояльные номинальному президенту Йемена Абд-Раббу Мансуру Хади, который пытается выдворить повстанцев-хуситов из Саны.

Авиационные удары поразили президентский комплекс и военную базу в столице Йемена, а также базу Республиканской Гвардии в области Архаб около аэропорта. В настоящее время правительственные войска пытаются продвинуться к городу с севера и востока.