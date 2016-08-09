Рига, 9 августа, 2016, 17:56 — ИА Регнум. В 2015 году оборот известного латвийского производителя косметики Dzintars (Янтарь) сократился, а убытки увеличились, свидетельствует информация базы данных латвийских предприятий Firmas.lv.

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Так, оборот предприятия за год сократился на 6% — до 5,91 млн евро, убытки выросли на 76% — до 2,63 млн евро. В 2014 году оборот Dzintars составил 6,35 млн евро, убытки — 1,49 млн евро.

Как заявляет руководство предприятия, в 2015 году доля рынка Dzintars в Латвии увеличилась на 1%, экспорт упал на 23%, что «связано с военным конфликтом на Украине».

Напомним, основной капитал учрежденного 19 октября 1991 года Dzintars — 2,818 млн евро, крупнейшие акционеры — Илья Герчиков (69,2%) и житель Дании Янек Вацлав Козелух (9,3%). В 2015 году компания Dzintars управляла 46 местами торговли. Сейчас действуют также 62 франшизных магазина Dzintars в Белоруссии, Украине, России, Казахстане и странах Прибалтики.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в апреле 2015 года руководитель компании по производству косметики и парфюмерии известного латвийского бренда «Dzintars"Илья Герчиков заявил, что с началом кризиса на Украине фирма потеряла почти весь сбыт в этой стране.

«Наш бизнес на Украине практически остановился. Мы вложили в этот регион много средств и усилий, у нас была очень богатая сеть именно в Луганской и Донецкой областях… Сейчас там идет война. В общей сложности, потеряли около 90% украинского рынка», — сетует Герчиков. По его словам, компания не решается уходить из Украины. «Но продавать там некому. У них ни пенсий, ни зарплат, ни денег нет… Кому там продавать? На Западной Украине торговля еще идет, но это мизер», — пояснил он.

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