Нальчик, 9 августа, 2016, 17:56 — ИА Регнум. В правозащитном центре Кабардино-Балкарии не согласны с выводами следствия по делу о смерти журналиста Тимура Куашева два года назад. Правозащитники продолжают считать, что имело место убийство и требуют дальнейшего расследования всех обстоятельств дела. Об этом сообщил ИА REGNUM руководитель Кабардино-Балкарского правозащитного центра Валерий Хатажуков.

vk.com Тимур Куашев

«Известно, что в день смерти Куашев вышел из дома после телефонного звонка от неизвестного. Он был в домашней одежде, без телефона и документов. Можно предположить, что он явно не собирался далеко удаляться от дома. Между тем, его тело было обнаружено в десятке километров оттуда и непонятно, как он там оказался. Кроме того, неубедительно звучит официальная причина смерти — коронарная недостаточность. Куашев никогда не жаловался на здоровье. Также не выяснено, кто звонил ему в тот день и после чьего звонка журналист вышел из дома. Моя позиция такова — требовать расследования всех обстоятельств дела», — заявил Хатажуков.

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Он добавил, что Куашев обращался к правозащитникам по поводу угроз в его адрес.

«Со стороны правоохранительных органов по этому поводу не последовало никакой реакции», — отметил Хатажуков.

Напомним, что Куашев считал себя правозащитником-любителем, вёл в интернете блог на соответствующую тематику, активно освещал в СМИ процесс о нападении боевиков в Нальчике в октябре 2005 года, выступал организатором митинга против произвола правоохранительных органов в Нальчике. В начале января 2013 года Куашев выступил соорганизатором митинга «Против ксенофобии и экстремизма за общественный договор» в Москве.

В своем блоге он опубликовал открытое письмо к врио главы КБР и главе администрации Нальчика с требованием заменить маршрутные такси на муниципальный транспорт, ликвидировать рынок в центре города, построить мечети в каждом районе города. В мае 2014 года Куашев потребовал привлечь к ответственности полицейских, доставивших его в УВД Нальчика после участия в траурном шествии, приуроченном к 150-летию окончания Кавказской войны, откуда отпущен без предъявления обвинений.

Он также выступал против наделавшего в своё время много шума запрета хиджабов в школах Ставрополья, участвовал в «круглом столе» в Махачкале под названием «Взгляд мусульман России на причины палестино-израильского противостояния и перспективы его преодоления». Тимур Куашев намеревался баллотироваться от партии «Яблоко» в парламент Кабардино-Балкарии на выборах в сентябре 2014 года.

Куашев пропал вечером 31 июля 2014 года. 1 августа его тело было найдено в пригороде Нальчика у автодороги. Активисты «Молодежного «Яблока» провели одиночный пикет у здания представительства Кабардино-Балкарии в Москве, требуя расследовать обстоятельства смерти, настаивая на версии убийства, связанного с профессиональной деятельностью. Позже петицию с аналогичным требованием подписали более 800 человек.

Первоначально судмедэксперты не нашли насильственных признаков смерти. Позже в Следственном управлении СКР по Кабардино-Балкарии заявили, что на теле Куашева найден след от инъекции, отметив, что пока дать заключение о причинах смерти журналиста не представляется возможным. Следствие не давало ответа на этот вопрос до конца года. Члены «Яблока» заявляли, что расследование в Кабардино-Балкарии не имеет перспективы, пока не будет переведено на федеральный уровень.

24 декабря 2015 года Следственный комитет КБР сообщил, что причиной смерти стала острая коронарная недостаточность. Повторная экспертиза в Москве также не нашла следов отравления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международная правозащитная организация «Репортеры без границ» назвала Куашева единственным журналистом в России, убитым в 2014 году по мотивам, связанным с профессиональной деятельностью.