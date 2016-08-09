Рио-де-Жанейро, Бразилия, 9 августа, 2016, 17:55 — ИА Регнум. Российская мужская сборная по волейболу проиграла аргентинцам в матче группового этапа XXXI летних Олимпийских игр, проходящих в бразильском Рио-де-Жанейро.

pixabay.com Волейбольные мячи

Игра завершилась со счетом 3−1 (25:18, 18:25, 25:18, 25:21) в пользу мужской волейбольной сборной Аргентины.

Ранее российские волейболисты одолели сборную Кубы. Таким образом, по итогам двух матчей у российской сборной одна победа и одно поражение.

Впереди у российских волейболистов встреча со сборной Египта, которая пройдет 11 августа.