Душанбе, 9 августа, 2016, 17:52 — ИА Регнум. «Странам региона надлежит на основе принципов равноправия и взаимопонимания разработать и реализовать конкретные региональные программы по управлению водными ресурсами», — заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня, 9 августа, на Международном симпозиуме по воде и санитарии, который проходит в Душанбе.

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Президент обратил внимание участников мероприятия на угрозы, которые несет в себе изменение климата. По его словам, ледники Таджикистана за последние десятилетия потеряли почти 30% своих объемов, причем тенденция продолжается.

Кроме того, он обратил особое внимание на снижение уровня воды в главных реках Средней Азии Амударье и Сырдарье на те же 30%.

«В этих условиях, на наш взгляд, широкое внедрение интегрированного управления водными ресурсами открывает новые возможности для усовершенствования и улучшения существующих механизмов водного сотрудничества на всех уровнях», — сказал Эмомали Рахмон.

Тем временем «Авеста» сообщает о том, что, по данным источника в госэнергохолдинге «Барки точик», на сегодня главный резервуар воды в республике — водохранилище Нурекской ГЭС — заполнен полностью, то есть до отметки 910 метров. Отметим, что плотина этой ГЭС до 2013 года считалась самой высокой в мире, она построена на реке Вахш, которая является притоком реки Амударья.

Напомним, сегодня, 9 августа, в Душанбе состоялось открытие трехдневного Международного симпозиума высокого уровня по Шестой цели устойчивого развития и целевым задачам «Достижение всеобщего доступа к воде и санитарии». Для участия в мероприятии в таджикскую столицу прибыли около 500 представителей от 90 стран и 47 международных организаций, таких как СНГ, ШОС, ЭКО Красный Крест, Всемирный Банк. В работе симпозиума также участвует заместитель Генерального секретаря ООН Гьян Чандра Ачарья и представители 17 спецучреждений ООН.