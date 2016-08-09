Санкт-Петербург, 9 августа, 2016, 17:49 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным поблагодарил российского коллегу за теплый прием в Санкт-Петербурге и неоднократно назвал его «мой дорогой друг», передает корреспондент ИА REGNUM. Он также заявил о восстановлении «оси дружбы» Москва-Анкара.

kremlin.ru Реджеп Эрдоган на переговорах в Санкт-Петербурге

Эрдоган особо отметил, что свой первый визит за рубеж после попытки госпереворота, предпринятой в середине июля, совершил именно в Россию, которая ранее поддержала турецкие власти перед лицом попытки военного переворота.

Турецкий лидер высказал уверенность в том, что российско-турецкие отношения «будут выведены на тот заслуженный уровень, который был свойственен им до кризиса».

Среди ближайших целей в двустороннем диалоге Эрдоган назвал возобновление авиасообщения, в том числе чартерного, отмену ограничений на ввоз сельхозпродукции из Турции в РФ, открытие доступа на российский рынок строительным компаниям из Турции.

Кроме того, Эрдоган сообщил о готовности предоставить статус стратегической инвестиции проекту сооружения атомной электростанции «Аккую», которая будет построена по российскому проекту.

«В результате этих шагов ось дружбы Москва-Анкара будет восстановлена», — сказал Эрдоган.

«Турецкий поток» тоже будет осуществлен, мы предпримем необходимые шаги по обеспечению доставки российского газа в Турцию, добавил Эрдоган.

«Потенциал, которым обладают наши страны, мы должны использовать во имя стабильности в регионе», — отметил также президент Турции.