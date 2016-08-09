Ульяновск, 9 августа, 2016, 17:41 — ИА Регнум. Объем государственных долговых обязательств региона по состоянию на 1 июля 2016 года составил 23 млрд 980 млн 314 тыс. рублей, в расчете на 1 жителя — 19,1 тыс. К концу года он может достичь 28 млрд 236 млн 156,6 тыс. рублей. Такие данные приводит Минфин области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В структуре госдолга на бюджетные кредиты приходится 5 млрд 906 млн 915 тыс. рублей, на коммерческие кредиты — 17 млрд 765 млн 555 тыс., на государственные гарантии области — 307 млн 843 тыс. Расходы на обслуживание госдолга на 1 июля составили 1 млрд 3 млн 713 тыс. рублей.

Согласно внесенным 26 июля изменениям в закон об областном бюджете на 2016 год, предельный предельный объём регионального госдолга установлен в размере 28 млрд 236 млн 156,6 тыс. рублей. Предельный объём расходов на обслуживание заимствований составит 1 млрд 589 млн рублей, в том числе на уплату процентов за рассрочку реструктурированной задолженности в сумме 1 млн 58,4 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 января 2016 год объем заимствований бюджета Ульяновской области составлял 22 млрд 100 млн 802 тыс. рублей.