Пенза, 9 августа, 2016, 17:36 — ИА Регнум. В Пензенской области региональная молодежная общественная организация «Панацея» (Кузнецк) самоликвидируется в связи с иском прокуратуры о признании ее иностранным агентом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туристы

В исковом заявлении прокурор Кузнецка Андрей Аношин указал, что деятельность НКО по раздаче презервативов и шприцев «не только не согласовывается с российскими властями, но и вступает в серьезное противоречие с государственной политикой в сфере профилактики наркомании и СПИДа», сообщает «КоммерсантЪ».

По данным издания, прокурор заявил, что «Панацея» получает иностранное финансирование, чтобы «насаждать порядки, противоречащие интересам России».

В 2013 году организация получила грант от некоммерческого партнерства «Эсверо», которое объединяет 14 российских НКО, занимающихся профилактикой распространения ВИЧ-инфекции. На эти средства «Панацея» закупила 100 тыс. шприцев и 10 тыс. презервативов, которые передала врачу СПИД-кабинета одной из больниц Кузнецка, в дальнейшем бесплатно раздавшему их пациентам группы риска.

«Это обычные противоэпидемические мероприятия, других средств профилактики просто нет. Такой подход принят во всем мире», — пояснила руководитель НКО Дарья Антонова.В июне Минюст признал «Эсверо» иностранным агентом, а в июле прокуратура Кузнецка обратилась с иском.

Первое заседание по иску было запланировано на 9 августа, однако Антонова уже приняла решение о ликвидации НКО. По словам замглавврача Пензенского областного клинического центра Сергея Олейника, прекращение деятельности организации может обернуться для Кузнецка катастрофой. Именно здесь на 100 тыс. населения приходится 422 заболевших, в то время как областной показатель составляет 179 инфицированных на 100 тыс. человек.

По информации «Пенза-пресс», в настоящее время производство по иску прокуратуры прекращено в связи с добровольным удовлетворением исковых требований.

Напомним, иностранными агентами признаются некоммерческие организации, использующие иностранное финансирование в реализации своей деятельности. Во многих регионах России НКО, признанные иноагентами также самоликвидировались и возобновили деятельность под другими, слегка измененными названиями.

Так нижегородский экологический центр «Дронт» изменил правовой статус, создав нижегородское экологическое движение «Экологический центр «Дронт», которое функционирует без государственной регистрации и приобретения прав юридического лица. В январе 2015 года нижегородскую организацию «Комитет против пыток» внесли в реестр иностранных агентов. Руководство организации приняло решение о ее ликвидации. Преемником ликвидированной организации отчасти стал «Комитет по предотвращению пыток», который начал свою работу в августе 2015 года. Однако в январе 2016 года и эту организацию признали иностранным агентом. В настоящее время организация прошла перерегистрацию и работает под измененным названием.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре прошлого года, выступая с ежегодным Посланием Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин призвал «больше доверять гражданскому обществу и некоммерческим организациям».

Президент выступил с рядом предложений, выработанных им по итогам Гражданского форума, прошедшего нынешней осенью. Так, Путин считает необходимым ввести специальную программу президентских грантов для некоммерческих организаций, действующих в малых городах и селах. Кроме того, определенным НКО может присваиваться статус «Исполнитель общественно полезных услуг», предполагающий определенные преференции. Президент также предложил сделать НКО участниками до 10% социальных региональных программ.