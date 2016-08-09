Самара, 9 августа, 2016, 17:35 — ИА Регнум. Прокуратура Самарской области опротестовала введённый в одной из школ областного центра запрет на ношение брюк девочками. Об этом сегодня, 9 августа, сообщают местные СМИ.

Jim Epler Школьная форма в Японии: никаких брюк

На заседании Совета школы №22 без согласия Совета родителей и Совета обучающихся в положение о форме учащихся были внесены изменения, которые запрещают ученицам носить брюки. Этот запрет противоречит российскому законодательству.

Прокуратура провела проверку, по результатам которой на локальный правовой акт образовательной организации принесен запрет.

Стоит отметить, что департамент образования Самарской области также рекомендовал снять этот запрет.

Руководство школы объясняет введение этого запрета тем, что некоторые ученицы носили одежду вызывающего вида.