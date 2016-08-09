Лондон, 9 августа, 2016, 17:33 — ИА Регнум. «Юная американка заявила, что если русская не под допингом, ее можно победить. В игре по-чистому и по-честному Кинг доказала, что она сильнее», — пишет таблоид The Sun.

Patrik Nygren Злоба

«Россиянка Ефимова, пойманная, которую уже ловили раньше на запрещенных препаратах, была освистана болельщиками перед началом финального заплыва. После чего она уступила Лили Кинг», — восхищается The Daily Mail, не замечая, что рассказывая об обстановке ненависти вокруг Ефимовой только добавляет ценности серебру, добытому россиянкой в борьбе «одна против всех».

«Кинг выиграла золото у отбывшей бан за стимуляторы Ефимовой, показав той, как нужно побеждать честно. Лили сказала, что «грязным» атлетам должно быть запрещено участвовать в Олимпиадах», — присоединяется к торжествующим коллегам The Guardian, и тут же задается вопросом: «А как же быть с членом американской легкоатлетической команды Джастином Гэтлином, спринтером, которого ловили на допинге дважды? Кинг ответа на это не дала».

Если бы присуждался приз зрительских симпатий заголовкам европейской прессы, сопровождающим материалы по вчерашнему финалу брассисток, безусловное первое место присудили бы титулу в сегодняшнем номере каталонского издания Sport:

«La rusa Efimova se cuelga la plata en su lucha contra el mundo» (Россиянка Ефимова повесила себе на шею серебро в борьбе против всего мира — перевод ИА REGNUM ).