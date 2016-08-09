Вологда, 9 августа, 2016, 17:29 — ИА Регнум. В общей сложности с начала летней оздоровительной кампании в лагерях отдохнули уже более 74 тыс. детей из Вологодской области. Основные потоки отдыхающих устремились в летние оздоровительные лагеря, которых в этом году на территории региона открылось 537. Порядка 4 тыс. детей уже побывали на побережье Черного и Азовского морей, а также в загородных лагерях в других регионах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте соцзащиты.

Александр Устинов. Подросток у станка. 1942

А вот более 3,8 тыс. юных вологжан предпочли летом подзаработать в местных предприятиях. По сравнению с прошлым годом количество трудолюбивых школьников выросло на 10%. Примерно настолько же выросло в регионе и количество отдохнувших в лагерях детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В настоящий момент более 17 тыс. представителей этой категории либо получили бесплатные путевки, либо компенсацию 90% от их стоимости (при самостоятельной покупке путевок).

«Практически по всем основным показателям оздоровительной кампании мы видим рост. Кроме того, меняется и продолжительность, и качество отдыха. Если в минувшем году смены были как по 21, так и по 14 дней, то в этом году — они составляют 21 день. Гораздо больше детей стали уезжать на юг, пользуясь бюджетной поддержкой. Это связано с тем, что в этом году как муниципалитеты, так и родители сами решали, куда направить детей. Также было увеличено финансирование летней оздоровительной кампании. Еще одна особенность этого лета — был организован отдых для почти тысячи детей, попавших в зоны подтопления в период весеннего паводка», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM секретарь областной межведомственной комиссии по оздоровлению и отдыху Ирина Воропаева.

Добавим, что нынешняя оздоровительная кампания стала одной из самых масштабных в регионе за последние годы. В общей сложности до конца лета отдохнуть смогут более 94 тыс. детей из Вологодской области. В этом году на отдых и оздоровление детей в Вологодской области потратят 853,8 миллиона рублей. Рост по отношению к прошлому году составил 28%. Это стало возможным благодаря увеличению федерального финансирования. Дополнительные 158 миллионов рублей из федеральной казны позволили увеличить количество «отдыхающих» детей и подростков на десять тысяч.