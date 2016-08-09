Анкара, 9 августа, 2016, 17:28 — ИА Регнум. Турецкий министр юстиции Бекир Боздаг говорит, что США принесут в жертву союз с Турцией ради «террориста», если откажутся экстрадировать мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, передаёт ABC News. Последнего Анкара считает главным организатором попытки военного переворота в Турции 15 июля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лампа

Боздаг рассказал агентству «Анадолу», что антиамериканские настроения в Турции достигают «своего пика» из-за инцидента с лидером движения «Хизмет», рискуя обратиться в ненависть.

Анкара считает группу Гюлена террористической. Вашингтон отказывается передавать его турецким властям за якобы неимением доказательства причастности «Ходжа-эфенди» к путчу.

«Если (США) не вернут его, они пожертвуют Турцией ради террориста. … США — это великое государство, и, я думаю, сделают то, что ожидается от великого государства», — заявил Боздаг.

Министр дал понять, что власти Турции продолжают выяснять, кто после Гюлена был вторым главным инициатором госпереворота.