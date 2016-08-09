Донецк, 9 августа, 2016, 17:12 — ИА Регнум. В Донбассе сохраняется напряженная военная обстановка. Противоборствующие стороны продолжают применять тяжелую артиллерию, минометы и широкий спектр стрелкового вооружения, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Так, 9 августа заместитель командующего оперативным командованием «Донецк» ВС ДНР Эдуард Басурин заявил, что за последние сутки украинские войска 567 раз обстреляли позиции армии ДНР.

«Противник выпустил 117 артиллерийских снарядов калибром 122 и 152 мм и 401 мину калибром 82 и 120 мм. Кроме того, обстрелы велись из БМП, гранатометов и стрелкового оружия», — сказал представитель ведомства.

Он уточнил, что под огонь ВСУ попали позиции ВС ДНР в населенных пунктах: Ясиноватая, Донецк (Петровский район), Спартак, Минеральное, Васильевка, Жабичево, Александровка, Старомихайловка, Стыла, Пантелеймоновка, Крутая Балка, Коминтерново и Саханка.

«В результате обстрелов тяжело ранен один военнослужащий ДНР. В Коминтерново получил ранение мирный житель 1987 года рождения. В Петровском районе Донецка, Саханке и Коминтерново разрушены шесть домостроений», — рассказал Басурин.

При этом разведка ДНР зафиксировала переброску почти 20 единиц военной техники ВСУ, включая самоходки, танки и минометы. В частности, восемь танков, четыре САУ «Акация» и шесть минометов калибра 120 мм выявлены в окрестностях сел Георгиевка Марьинского района (в семи км от линии фронта) и в селе Гранитное Тельмановского района (1,5 км от линии фронта).

Он также проинформировал, что ВСУ начало эвакуацию мирного населения из-за якобы подготовки армии ДНР к наступлению.

«В прифронтовых населенных пунктах размещаются объявления о якобы предстоящем наступлении армии ДНР. Под этим предлогом мирные жители эвакуируются в тыл, а их домовладения занимают подразделения ВСУ и националистических батальонов», — считает Басурин.

Он также проинформировал, что за сутки под Авдеевкой от «дружественного огня» погибло до 10 солдат ВСУ.

«Украинская сторона усилила провокации по всей линии соприкосновения с применением артиллерии. Однако такое усиление ВСУ выходит «боком». В районе Авдеевки в результате попадания артиллерийского снаряда на позиции 16 отдельного мотопехотного батальона 58-ой бригады ВСУ погибло и ранено около 10 военнослужащих из взвода охраны батальона», — сказал Басурин, добавив, что военные госпитали вынуждены скрывать данные о реальных потерях ВСУ.

9 августа официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко обвинил ВСУ в размещении гаубичной батареи вблизи линии соприкосновения у населенного пункта Кондрашевское Станично-Луганского района (Луганщина).

«ВСУ продолжают нарушать Минские договоренности и концентрировать вооружение вблизи линии соприкосновения. Так, в районе населенного пункта Кондрашевское (4,5 км от линии соприкосновения) установлена 122 мм гаубичная батарея Д-30. Охрану и обслуживание обеспечивают около 20 военнослужащих ВСУ… В районе населенного пункта Камышеваха (Попаснянского района) на территории заброшенных хозяйственных построек обнаружен склад с боеприпасами. Склад используется военнослужащими 59-й бригады для продажи боеприпасов на «черный рынок» Украины», — считает Марочко.

По его словам, Киев продолжает рассматривать силовой вариант решения конфликта в Донбассе как основной, а также продолжает использовать режим прекращения огня для наращивания военного потенциала.

«Однако, учитывая морально-психологическое состояние ВСУ, это маловероятно. В любом случае, подразделения Народной милиции республики готовы к любому развитию событий», — добавил Марочко.

Кроме того, отдел внутренней политики г. Стаханов (Луганщина, под контролем ЛНР) проинформировал, что в результате ночного обстрела в городе были повреждены жилые дома (пять домов), ремонтно-механический завод и кладбище.

«Ориентировочно в 3:30 Стаханов подвергся вновь артиллерийскому обстрелу. В результате обстрела были нанесены повреждения домам в частном секторе. К счастью, пострадавших и погибших граждан среди мирного населения нет. На территории Стахановского ремонтно-механического завода ОАО «Луганскшахтостроймонтаж» от попадания снаряда разбиты оконные рамы здания завода. Кроме того, в результате обстрела на территории кладбища № 36 от попадания трех снарядов разрушены могилы и памятники умершим», — отметили в горадминистрации.

Также разрыв снарядов произошел на территории радиорелейной станции (осколками повреждена тыльная часть здания и остекление) и трассе Стаханов — Ирмино (две воронки от артиллерийских снарядов). «Есть и повреждения линий электропередачи в районе Третьего Поселения и кладбища № 36: более 10 обрывов линии 0,4 кВ; линия 0,35 кВ; линия 110 кВ и опора. Энергетики уже приступили к ремонтно-восстановительным работам», — заявили в мэрии.

Около 500 военнослужащих ВСУ на протяжении месяца поступили в больницы подконтрольного Киеву Беловодска на Луганщине в состоянии острой алкогольной интоксикации, сообщил ЛИЦ старший блокпоста Народной милиции на линии соприкосновения у Станицы Луганской Николай Кузьмин.

«Пьют страшно… по всей территории размещения военнослужащих ВСУ и нацбатов. У них с каждого вечера идет буквально охота за самогоном», — отметил старший блокпоста. «Вернувшиеся из Беловодска врачи говорят… медики для этих категорий больных даже специальный термин ввели — «временная кома». Привозят, приносят на руках, врачи их прокапывают, выводят из этой комы, а завтра все по новой. Пьянство поголовное», — утверждает Кузьмин.

В свою очередь, 9 августа спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник заявил, что за прошедшие сутки в Донбассе в результате боевых действий погиб один солдат ВСУ, пятеро — ранены.

Представитель Киева сообщил, что вчера на Луганском направлении ВС ЛНР совершили 11 обстрелов позиций ВСУ, в том числе четыре — из тяжелого вооружения. В частности, под минометные обстрелы попали позиции украинских войск в населенных пунктах: Новотошковское, Золотое и под Попасной.

Мотузяник отметил, что на Донецком направлении «горячими точками» были позиции ВСУ на Светлодарской дуге, в районе Горловской агломерации, промзоне Авдеевки и Опытном. «Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 16 вражеских обстрелов, в том числе один артиллерийский (Луганское) и шесть минометных (по всему фронту)», — добавил Мотузяник.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа источник в военном ведомстве ДНР заявил, что прошлой ночью на Донетчине украинские войска обстреливали позиции армии ДНР из орудий калибра 122 и 152 мм (выпущено 117 артснарядов). При этом подразделения ВСУ использовали минометы калибра 82 и 120 мм.