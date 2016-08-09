Тбилиси, 9 августа, 2016, 17:04 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили отменил встречу с членами инициативной группы по проведению референдума по вопросу определения понятия семьи, которая была назначена на 9 августа.

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Причиной такого решения президента его парламентский секретарь Анна Долидзе назвала избранный инициативной группой язык шантажа и конфронтации.

«Общественность знает, что президент был готов встретиться с инициативной группой референдума, но сегодня члены инициативной группы избрали язык конфронтации и шантажа, что ясно показывает узкополитические цели этой группы. Исходя из этого, встреча не состоится», — сообщила Анна Долидзе.

Незадолго до встречи с президентом один из членов инициативной группы, представитель партии «Тамаз Мечиаури — за единую Грузию» Сандро Брегадзе призвал президента доказать, что он является действительно президентом, а не рабом представителей дипкорпуса иностранного государства и заложником темных политических сил. Он подчеркнул, что инициаторам референдума удалось собрать по всей стране подписи полумиллиона граждан.

Референдум предлагается провести по вопросу определения в Конституции понятия семьи как союза мужчины и женщины. Инициаторы референдума уже представили ЦИК Грузии собранные под этой инициативой подписи.