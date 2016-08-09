Берлин, 9 августа, 2016, 17:01 — ИА Регнум. Правительство Германии приветствует сближение между Россией и Турцией, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

kremlin.ru Владимир Путин встречается с Реджепом Тайипом Эрдоганом

Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью газете Bild говорит, что это хорошо, что после сбитого российского бомбардировщика в прошлом году страны сближаются.

При этом он не считает, что отношения между Россией и Турцией будут настолько тесными, что Москва предложит Анкаре партнёрство по безопасности, альтернативное НАТО.

Турция должна оставаться важным партнёром альянса, считает Штайнмайер. Комментарии главы немецкого МИДа сделаны в связи с проходящей в Санкт-Петербурге встречей президентов России и Турции — Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.