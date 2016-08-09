Мурманск, 9 августа, 2016, 17:00 — ИА Регнум. На рынке труда Мурманской области наблюдается переизбыток специалистов в области юриспруденции, экономической и гуманитарной направленности. Такую информацию, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, обнародовала Государственная служба занятости населения Мурманской области.

Борис Иогансон. Рабфак идёт. 1928

«Также наблюдается дефицит квалифицированных кадров инженерно-технического профиля, строительных и общеотраслевых специальностей, а также в области судоремонта, ЖКХ, — пояснили в Службе. — Среди бюджетных организаций более всего нуждаются в кадрах учреждения здравоохранения. Спрос на врачей разной специализации, старший и младший персонал в разы превышает их предложение».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выпускники-медики не едут работать в Мурманскую область. Как считают в региональном отделении Общероссийского народного фронта, проблема в том, что в городах России не достаточно активно ведётся целевое обучение будущих медиков. По данным общественников, в нашем регионе больше всего не хватает педиатров и участковых врачей.

Как сообщили в Службе занятости, также в Мурманской области востребованы специалисты инженерно-технического профиля, программисты, воспитатели, специалисты по делопроизводству, сотрудники охраны.

«Из рабочих профессий наиболее востребованы рабочие строительных и общеотраслевых специальностей, сферы жилищно-коммунального хозяйства, работники общепита и торговли, рабоперерабатывающей отрасли, судоремонта, а также не требующие профессиональной подготовки — дворники, грузчики, подсобные рабочие, санитарки, уборщицы», — заключили в ведомстве. Отметим, в этом году Мурманская область впервые вышла из списка аутсайдеров по безработице. По состоянию на 1 июля текущего года численность безработных граждан в Мурманской области составила 6 825 граждан, это на 1,5% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года. По мнению специалистов, положительная динамика наблюдается в связи с началом временных и общественных работ, а также началом кампании по трудоустройству молодёжи.