Ярославль, 9 августа, 2016, 16:53 — ИА Регнум. 12−14 августа в Ярославской области пройдет международный фестиваль средневековой культуры «Ростовское действо». Гостей праздника ждут колокольные звоны, изысканные концерты, выставки книгопечатного ремесла, иконописная мастерская и множество других сюрпризов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в музее-заповеднике «Ростовский кремль».

Если и погружаться в атмосферу средневековья, то не иначе, как в одном из древнейших русских городов. «Ростовское действо» собирает гостей уже шестой раз. Название фестиваля неслучайно — именно так назвал митрополит Димитрий Ростовский свою драму, сочиненную им и поставленную в стенах кремля в 1704 году. В программе мероприятия — концерты, колокольные звоны, выставки, книжная ярмарка, мастер-классы, фестиваль постной кухни.

«Ростовское действо» познакомит своих гостей с традициями такого своеобразного явления в древнерусской музыке, как колокольные звоны. Концерты звонов будут проходить в течение каждого дня мероприятия, а после них на площадке перед Домом на погребах будут организованы мастер-классы звонарей. На «круглый стол» по изучению колоколов и колокольчиков в Белой палате соберутся кампанологи (ученые, изучающие колокольное искусство), коллекционеры, литейщики.

В залах экспозиции древнерусского искусства откроется иконописная мастерская. Посетителям музея представится редкая возможность приобщиться к тайнам старинного иконного художества, увидеть этапы создания иконы — от приготовления доски до завершающей отделки ликов, а также узнать у мастеров секреты иконописцев древности.

Также всех желающих ждут мастер-классы от золотошвей, по ростовской финифти и по обращению с медом и продуктами пасеки, а также от арт-студии «Зеленая полоса». Книголюбам и букинистам будет интересна книжная выставка-ярмарка «История государства российского», а в Музейной гостиной на первом этаже Государских хором развернется выставка «Ярославская книга: 2015−2016 гг.», в рамках которой можно ознакомиться с издательской деятельностью музеев Ярославской области и интересными издательскими проектами.