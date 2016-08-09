Архангельск, 9 августа, 2016, 16:46 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы отклонил иск центра судоремонта «Звездочка» (Северодвинск, Архангельская область) о взыскании с Росатома 193,1 миллиона рублей, говорится решение суда. Суд опубликовал только резолютивную часть решение, причины отказа в иске будут известны после изготовления мотивировочной части.

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Истец просил взыскать расходы на содержание блоков пяти утилизируемых атомных подводных лодок (АПЛ).

Как пишет РАПСИ, иск был подан в июне 2015 года, однако в рамках рассмотрения дела суд назначил проведение экспертизы. В рамках нее эксперты должны были ответить на вопрос о фактической стоимости расходов по содержанию и хранению блоков — реакторных отсеков АПЛ, а также на вопрос, являются ли экономически обоснованными и целесообразными расходы ЦС «Звездочка» размере 193,1 миллиона рублей.

Договор о хранении на плаву блоков утилизируемых подлодок был заключен «Звездочкой» с госкорпорацией «Росатом» в 2010 году.

Центр судоремонта «Звездочка» — судостроительная и судоремонтная верфь, расположенная в устье реки Северной Двины, на берегу Белого моря в Северодвинске. Решение о строительстве предприятия принято постановлением Совета Министров СССР от 9 июля 1946 года. В состав"ЦС «Звездочка», согласно сайту компании, входят 6 судоремонтных заводов.