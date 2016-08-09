Архангельск, 9 августа, 2016, 16:39 — ИА Регнум. Сельхозпредприятия Архангельской области продолжают кампанию по заготовке кормов. Уже заготовлено 80% кормов. Всего в регионе скошено травы на площади более 40 тысяч гектаров (72% от плана). Заготовлено более 25 тысяч тонн сена (68%), более 150 тонн силоса (73%), более 38 тысяч тонн сенажа (81%). Такую статистику корреспонденту ИА REGNUM привели в региональном министерстве АПК и торговли.

val50 Сено

По информации ведомства, успешнее кормозаготовительная кампания проходит в южных районах области. Там уже приступили ко второму покосу травы. «Всего на одну голову крупного рогатого скота в регионе заготовлено более 17 центнеров кормовых единиц. В Вельском и Устьянском районах показатели ещё выше. Так, в Вельском районе на одно животное заготовлено 19,7 центнера кормовых единиц. Для успешной перезимовки скота норма — 20 центнеров. Проблем с заготовкой кормов нет. Свои коррективы может внести только погода. Проблем с техникой и топливом также не возникает. В этом году во многих хозяйствах обновлены парки техники», — пояснили в министерстве АПК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году кормозаготовительная кампания оказалась под угрозой срыва еще в августе. План по заготовке сена был выполнен лишь на 52%. Всего в регионе насчитывается порядка 350 сельхозпредприятий.