Кишинёв, 9 августа, 2016, 16:32 — ИА Регнум. Две оппозиционные политические силы Молдавии — «Наша партия» и платформа «Достоинство и правда» (DA) объявили о возобновлении осенью массовых антиправительственных протестов в Кишиневе. Как передает корреспондент ИА REGNUM, лидер «Нашей партии», мэр Бельц Ренато Усатый заявил, что осенью власти планируют изменить избирательную систему на смешанную, в результате половина состава парламента будет избираться по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.

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Усатый считает, что данные нововведения позволят нынешнему фактическому руководителю страны, олигарху Владимиру Плахотнюку с помощью коррупционных схем сохранить и укрепить контроль над следующим составом парламента и над страной в целом. «Он захватит страну на много лет вперед», — пояснил Усатый и призвал граждан не допустить этого.

Платформа DA поддержала призыв Усатого и призвала все оппозиционные силы и гражданское общество объединиться и возобновить протесты против нынешней власти.

Принять участие в готовящихся протестах может и «Партия социалистов» (РМ). Комментируя инициативу «нашистов» и платформы DA лидер ПСРМ Игорь Додон заявил, что «социалисты организовывали, поддерживали и поддержат любую законную акцию протеста против действующей власти».

Додон добавил, что детали будущих акций протеста уже обсуждались и будут дополнительно обсуждаться на встрече с Ренато Усатым и лидером платформы DA Андреем Нэстасе, которая пройдет до конца августа.

ИА REGNUM напоминает, что на 30 октября в Молдавии намечены всеобщие президентские выборы. Оппозиция также добивается роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов.