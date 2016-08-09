Братислава, 9 августа, 2016, 19:37 — ИА Регнум. В случае запуска газопровода Nord Stream-2 Словакии не придется замещать выпадающие объемы газа. Об этом сегодня, 9 августа, корреспонденту ИА REGNUM заявил директор исследовательского центра Словацкой внешнеполитической ассоциации Александр Дулеба.

gazprom.ru «Северный поток»

«Тут никаких объемов замещать не надо», — заявил Дулеба, подчеркнул, что транзит — это другое дело. Однако это не проблема потребления Словакии, это вопрос коммерческого интереса компании Eustream, обеспечивающей транзит газа через территорию Словакии.

Вокруг проекта магистрального газопровода Nord Stream-2 из России в Германию через Балтийское море на протяжении всего времени то и дело разгораются скандалы, а западные политики делают громкие заявления об опасности проекта для Европы. По мнению спецпосланника американского МИДа Амоса Хочстейна, потери Словакии и Польши в случае прекращения действия нынешнего маршрута поставок газа в Европу составят $0,8 млрд и $0,4 млрд в год соответственно. В связи с этим актуальным становится вопрос, как Словакия планирует заместить выпадающие объемы газа, после запуска проекта «Северный поток-2». За ответом мы обратились к словацкому эксперту.

«Во-первых, для начала надо разделить две совершенно разные вещи. Первое — это поставки газа для Словакии, второе — это транзит газа через территорию Словакии. Это два разных контракта с двумя разными компаниями. Есть контракт между «Газпромом» и главным партнером «Газпрома», продавцом газа на территории Словакии, это словацкая газовая промышленность (Slovensky plynarensky priemysel или SPP, одни более чем 20 продавцов газа в Словакию, самый большой, так как контролирует 70% рынка). Контракт заключен до 2028 года, согласно ему «Газпром» будет поставлять как минимум пять миллиардов кубометров газа для Словакии. Вопрос не в том, каким образом газ поступит на территорию Словакию: через Nord Stream или через территорию Украины. Это контракт для поставок газа для Словакии. Здесь не стоит вопрос о замещении этих поставок для Словакии и для словацкого потребления», — объяснил Дулеба.

Второе — это проблема, которая связана с изменением транзита газа через территорию Украины, Словакии, через Турцию. Это проблема в большей мере касается компании Eustream, которая является партнером экспортной компания «Газпром экспорт», отметил директор исследовательского центра. По этому вопросу тоже имеется подписанный в 2008 году контракт. В документе, заключенном между Eustream, которая транзитирует российский газ через территорию Словакии, и «Газпром экспортом», говорится, что «дочка» «Газпрома» выкупила мощности словацкого транзита в объеме в 50 млрд кубометров газа в год как минимум до 2028 года.

«То есть если этот газ не будет транзитироваться в этих объемах, то там есть формула «вези или плати», и значит, «Газпром» должен будет компенсировать газ, который он не перевезет через территорию Словакии», — подчеркнул аналитик.

По его словам, если все это реализуется и компании каким-то образом договорятся, будут осуществлены расчеты, то это будет делом коммерческих компаний, а не вопросом потребления газа в Словакии. Это не проблема безопасности поставок газа для Словакии, это коммерческая проблема для Eustream. Однако также это проблема и для госбюджета страны, потому что 49% компании Eustream контролирует словацкое правительство на основе дивидендов, которые зависят от объемов газа, который транзитируется. А это в год примерно 400 млн евро госбюджета. Александр Дулеба обратил внимание на взаимосвязь в решении проблемы между Eustream и словацким правительством:

«Это проблема, конечно, коммерческой компании, но ввиду того, что правительство имеет свой пакет акций, тогда эта потеря для бюджета составит 400 млн евро в год. Такую сумму озвучил наш премьер-министр Роберт Фицо. Если Nord Stream-2 полностью прекратит транзит через территорию Украины, то будет где-то вот так».

Поэтому Nord Stream-2 — не проблема для потребления газа в Словакии. Никакие объемы возмещать не надо. Тем более что объемы потребления по договору с «Газпромом» падают, сказал эксперт. Если в 90-е годы оно было еще на уровне примерно в семь миллиардов кубометров газа в год, то в 2000-е годы и буквально в прошлом году оно составило 4,3 млрд кубометра. Поэтому даже объем в пять миллиардов кубометров газа для Словакии выше того, что реально нужно стране.

Сегодня нет проблемы в том, откуда в Словакию придет газ: через Nord Stream-2, Германию, Чехию или просто через Украину. Это вопрос безопасности Словакии, и здесь не требуется замещения объемов газа в случае реализации проекта.

Напомним, что в мае текущего года глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев по итогам встречи с министром экономики Словакии Петером Жигой и вице-премьером по инвестициям Петером Пеллегрини заявил, что российская сторона осознает риски, которые возникают перед Словакией как перед страной-транзитером при реализации Nord Stream-2. По словам Улюкаева, в отличие от позиции некоторых других стран Евросоюза, позиция Словакии не надуманная, потому что имеет под собой материальную основу. Словакия — транзитер, имеющий доходы в размере 700−800 миллионов евро от транзита, поэтому Братислава видит риски от прекращения транзита. Россия со своей стороны готова сделать все, чтобы снять риски для Словакии.

«Никто не собирается отказываться от украинского транзита, все действующие соглашения по транзиту будут выполнены, договор (на транзит газа со Словакией — прим. ред.) до 2028 года действует и не подлежит сомнению», — подчеркнул министр.