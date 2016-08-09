Берлин, 9 августа, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Во втором квартале 2016 года в Германии насчиталось около миллиона свободных рабочих мест. Об этом, ссылаясь на исследование Института по рынку труда и исследованию профессий (IAB), передаёт Der Spiegel. С апреля по конец июня не занятыми оставались порядка 985 тысяч должностей — на 10% больше аналогичного периода в 2015 г.

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Большинство из свободных мест пришлось на Западную Германию — 767 000, ещё 218 200 насчитывались в Восточной Германии.

В стране резко вырос спрос на воспитателей и преподавателей — с 32 тысяч в 2015 г. до 45 в текущем. Специалист по рынку Александр Кубис связывает тенденцию с кризисом беженцев.

Т.к. в квартальные исследования IAB включены позиции, о которых компании и власти не уведомляют Федеральное агентство по труду и занятости (Bundesagentur für Arbeit, BA), то показатели института как правило выше, чем опубликованные BA цифры. Июльские показатели составили 674 тысяч рабочих мест.