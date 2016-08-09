Звенигород, Московская область, 9 августа, 2016, 17:02 — ИА Регнум. 15 жилых домов АО «СУ-155» в микрорайонах 2 и 3 района Восточный в подмосковном Звенигороде будут достроены ЗАО «Стройпромавтоматика» до конца 2018 года. Таким образом оплаченное жилье получат более 2 тысяч дольщиков. Соответствующее соглашение о передаче прав застройщика было подписано 9 августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Подмосковья.

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«В рамках данного соглашения компания «Стройпромавтоматика» достроит 15 жилых домов микрорайонов 2 и 3 района «Восточный» городского округа Звенигород, обеспечив права порядка 2000 обманутых дольщиков, которые вложили свои деньги в строительство домов», — пояснил министр строительного комплекса Московской области Сергей Пахомов.

Все 15 жилых корпусов района Восточный планируется сдать до конца 2018 года. Сумма инвестиций составляет около 6 миллиардов рублей. По словам Пахомова, помимо жилых домов, новый застройщик обязался построить две школы на 550 и 1100 мест, детский сад на 220 мест, многоуровневую стоянку на 650 машин, гостевую парковку на 486 машиномест и котельную.

Напомним, с декабря 2015 года финансовые обязательства по завершению строительства части объектов компании «СУ-155» взял на себя банк «Российский капитал». Всего до конца 2016 года планируется достроить 32 объекта компании в Московской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общая сумма финансирования завершения строительства объектов компании «СУ-155» в регионах РФ составит более 39 млрд рублей. В Москве и области необходимо достроить 58 объектов, потратив при этом около 19 млрд рублей.