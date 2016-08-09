Санкт-Петербург, 9 августа, 2016, 16:30 — ИА Регнум. Кандидат в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга по одномандатному округу №17 от оппозиционной партии «Парнас» Лев Дмитриев может быть не допущен к выборам. Как сообщил выдвиженец, Территориальная избирательная комиссия (ТИК) забраковала около 140 подписей в его поддержку, передает 9 августа корреспондент ИА REGNUM.

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Всего Дмитриев сдал в ТИК почти 5 тыс. 200 подписных листов. «Для того, чтобы быть зарегистрированным, надо отбить всего 20 штук из этого брака. Думаю, это более чем реально, так как я уверен в своих сборщиках и подписях», — сказал кандидат.

Он утверждает, что при проверке сданных им подписей больше всех на наличии брака настаивала член ТИК от партии «Яблоко» Ирина Синельщикова, что стало для Льва Дмитриева неожиданностью. Он предполагал, что такое упорство могут проявить члены комиссий от «системных» партий — «Единой России», «Справедливой России», КПРФ или ЛДПР, но не коллеги по демократическому крылу.

Как заметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM один из членов партии «Парнас», беда «пришла откуда не ждали». Впрочем, другие наблюдатели обращают внимание, что «Парнас» и «Яблоко» боролись бы на выборах за один и тот же электорат, отбирая голоса избирателей друг у друга, поэтому не стоит удивляться дотошности «яблочного» члена избиркома.

Добавим, в округе №17 от единороссов баллотируется замруководителя аппарата спикера ЗакСа Денис Четырбок, от «Яблока» — бывший руководитель регионального отделения партии Андрей Палевич.

Читайте ранее в этом сюжете: Горизбирком Петербурга нашел у «Парнаса» превышение брака в подписях

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа горизбирком нашел более 10% брака в подписях у непарламентских партий «Родина», «Парнас», «РОТ-фронт», «Коммунисты России» и «Партия Великое Отечество». Теперь этим партиям, скорее всего, откажут в регистрации на выборах в заксобрание Петербурга.