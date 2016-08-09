Цхинвал, 9 августа, 2016, 16:23 — ИА Регнум. Президент Южной Осетии Леонид Тибилов назвал покушение на главу Луганской народной республики Игоря Плотницкого преступлением против народа ЛНР. Глава республики направил Плотницкому телеграмму, в которой пожелал ему скорейшего выздоровления, сообщила пресс-секретарь президента Гана Яновская.

Стена Объявлений Игорь Плотницкий

В субботу, 6 августа, в Луганске был взорван автомобиль главы ЛНР Игоря Плотницкого. Он был госпитализирован с осколочными ранениями. Власти республики заявили, что это был теракт, и обвинили в нем украинские спецслужбы.

«Глубоко возмущен вестью о террористическом акте, совершенном в субботу утром в Луганской Народной Республике. Этот бесчеловечный поступок, направленный на дестабилизацию обстановки в Вашей республике является преступлением не только против Вас, но и против всего народа Луганщины», — заявил Тибилов.

Он выразил уверенность, что этот «безнравственный акт» не станет преградой на пути властей ЛНР и «еще больше консолидирует народ в борьбе за независимое и мирное развитие».

Южная Осетия в 2014 году признала независимость Донецкой и Луганской Народных Республик.