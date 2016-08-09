Тбилиси, 9 августа, 2016, 16:21 — ИА Регнум. Инициативу премьер-министра Грузии о программе трудоустройства пенсионеров «Единое национальное движение» расценивает как очередное ложное обещание правящей партии перед парламентскими выборами.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Ложные обещания

Заявление в связи с объявленной премьером программой 9 августа сделал один из лидеров ЕНД, депутат парламента Гиги Церетели. По его словам, «Грузинская мечта» за 4 года правления раздала избирателям немало подобных обещаний, но ни одно из них не выполнила. Поэтому депутат предполагает, что и эта программа останется нереализованной, или, в лучшем случае, правительство для показа трудоустроит несколько пенсионеров из рядов своих родственников и знакомых, чтобы потом заявить о выполнении программы.

По оценке Церетели, правительство недаром выбрало целью своей программы пенсионеров, так как их в Грузии около одного миллиона, и они составляют достаточно активный электорат.

«Не знаю, какой пенсионер поверит в то, что его трудоустроят, на фоне, когда его квалифицированные дети, профессионалы, сидят без работы. Это еще одно ложное предвыборное обещание. Новых рабочих мест нет, их нужно создать, и тогда все смогут найти себе работу», — подчеркнул представитель ЕНД.

По его заявлению, его партия предлагает реальный путь создания новых рабочих мест путем сокращения налогов, улучшения бизнес-климата и искоренения коррупции. Пенсионерам же обещает повысить пенсию.

«Когда мы придем к власти, мы дадим пенсионерам достойную пенсию, а потом создадим 50 тысяч новых рабочих мест, и тогда каждый сможет найти работу по своей профессии и способностям», — заявил депутат.

Днем ранее премьер-министр Георгий Квирикашвили сообщил о разрабатываемой его правительством новой программе трудоустройства пенсионеров, презентацию которой пообещал провести в ближайший период.