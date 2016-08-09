Пермь, 9 августа, 2016, 16:20 — ИА Регнум. В Пермском крае Березниковский городской суд 8 августа прекратил уголовное дело об ущербе в 1,6 млрд рублей при проектировании и строительстве микрорайона «Усольский» за истечением срока давности привлечения к ответственности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате городского суда.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, дело о «формальдегидных домах» Березников было направлено в суд в декабре 2015 года, а судебный процесс начался 11 февраля 2016 года.

Фигурантами дела стали директор государственного унитарного предприятия «Управление капитального строительства Пермского края» Николай Андреев; начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Березников Оксана Субботина и исполняющая обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства Оксана Трофимова. Они обвинялись по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в отношении работ и услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет».

По версии следствия, с декабря 2006 года по апрель 2008 года директор УКС, являясь заказчиком по государственному контракту, с нарушениями закона организовал строительство жилого микрорайона «Усольский» в Правобережном районе города Березники.

В результате, построенные и введенные в эксплуатацию 89 жилых домов не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В них обнаружили превышения предельно допустимых концентраций формальдегида, представляющих опасность для жизни и здоровья человека.

По данным следствия, своими действиями чиновники причинили бюджету Пермского края ущерб на сумму более 1,5 млрд рублей и муниципальному образованию «Город Березники» на сумму более 100 млн рублей.

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Подсудимые с обвинительной версией не согласились. Гособвинение тоже неожиданно засомневалась в выводах следствия, что позволило переквалифицировать деяния обвиняемых на более «легкие статьи».

В ходе судебного заседания не установлен факт знания Андреевым того, что дома возводятся в том числе и для детей до шести лет. Данных о том, что существовали списки будущих жителей и чиновник с ними ознакомился, не обнаружены в уголовном деле. От действий Субботиной и Трофимовой тяжкие последствия в виде крупных аварий, отравления жильцов формальдегидом не наступили.

«Дома существуют, в них возможно временное проживание. Прежние жильцы расселены в другие квартиры и претензий не имеют. Иска о возмещении вреда нет», — заявила на суде прокурор Елена Суворова.

В результате деяния Андреева было предложено переквалифицировать на часть 1 статьи 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (максимальное наказание — два года лишения свободы). Деяния Субботиной и Трофимовой — на часть 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» (максимальное наказание — четыре года лишения свободы). Сроки давности привлечения к уголовной ответственности по этим статьям давно истекли. Судья Юлия Чупина согласилась с такими доводами гособвинения и прекратила уголовное дело.