Киев, 9 августа, 2016, 16:19 — ИА Регнум. Украинский оператор газо-транспортной системы страны «Укртрансгаз» заявил, что готов нарастить транзит российского газа на 20%, до уровня в 275 млрд кубометров при условии, что российский «Газпром» обеспечит необходимое давление на компрессорных станциях. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает пресс-службу «Укртрансгаза».

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Ранее сегодня пресс-секретарь «Укртрансгаза» Максим Белявский заявил, что украинский оператор ГТС уже получил заявку от «Газпрома» на увеличение транзита. Он подчеркнул, что заявка будет удовлетворена при выполнении обозначенного условия и других контрактных обязательств. Белявский заявил, что эти условия пока не были выполнены.

«Газпрому» понадобилось увеличить транзит газа в страны Евросоюза через Украину в связи с тем, что газопровод «Северный поток» временно приостанавливает прокачку газа в связи с плановыми ежегодными работами. Эти работы продлятся с 9 по 17 августа.

Украина все время пользуется своим положением транзитной страны для российского газа и выторговывает себе преференции как от России, так и от стран Евросоюза. Газовые конфликты между РФ и Украиной давно стали нормой. Стороны уже более двух лет судятся в Стокгольмском арбитраже по газовым вопросам, и сумма взаимных претензий исчисляется десятками миллиардов долларов США.

Тем не менее после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года, Киев стал более зависим от Евросоюза и США, что в некоторой степени сделало управляемой позицию украинской стороны по российскому газу для Евросоюза.