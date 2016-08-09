Пермь, 9 августа, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Законопроект о возможности всем муниципалитетам Пермского края закрепить в своих уставах право на прямые выборы глав муниципальных образований получил отрицательную оценку главы Пермского края Виктора Басаргина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Пермской гражданской палаты.

Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

По данным гражданских активистов, в Законодательное собрание Пермского края поступило заключение губернатора на проект закона «О внесении изменений в Закон Пермского края №401-ПК «О порядке формирования представительных органов муниципальных образований Пермского края и о порядке избрания глав муниципальных образований Пермского края», внесенного Думой Гремячинского городского поселения.

Законопроект предоставляет возможность всем муниципалитетам Пермского края закрепить в своих уставах право на прямые выборы глав муниципальных образований.

Читайте также: В Прикамье появилось два законопроекта о прямых выборах местных глав

В своем заключении губернатор заявил, что не поддерживает принятие данного проекта. Его аргументы сводятся к тому, что действующий закон был инициирован Советом муниципальных образований Пермского края, который проводил его широкое обсуждение во всех муниципальных образований Прикамья, а новый законопроект выражает мнение лишь одного муниципалитета. Кроме этого, глава региона указал на то, что в связи с изменением федерального законодательства администрация губернатора готовит законопроект о внесении изменений в закон о выборах глав МСУ, которым планируется урегулировать вопросы избрания глав сельских поселений, ЗАТО Звездный, установить критерии отбора глав городских поселений.

Читайте также: В Прикамье борются за прямые выборы глав территорий

В то же время, по данным Пермской гражданской палаты, соответствие законодательству данного проекта подтверждается заключениями, поступившими от Управления аналитической и законотворческой деятельности и Государственно-правового управления аппарата Законодательного собрания Пермского края, которые при определенной доработке не видят неустранимых юридических препятствий для его принятия.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в общественной коалиции «За прямые пермские выборы», необходимость внесения поправок в действующий закон Пермского края обусловлена Постановлением Конституционного Суда РФ № 30-П от 1 декабря 2015 года, в котором указана не конституционность законов субъектов Российской Федерации, запрещающих прямые выборы глав муниципальных образований.

В общественной коалиции подчеркнули, что согласно российскому законодательству для приведения региональных законов в соответствие с решениями Конституционного суда отводится шесть месяцев, причем ответственность за это несет лично губернатор региона как гарант Конституции на региональном уровне.