Киев, 9 августа, 2016, 16:07 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило свои прогнозы относительно роста экономики Украины по итогам 2016 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Арифметика украинской экономики

Об этом говорится в сообщении агентства, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Fitch ожидает лишь умеренного восстановления экономики Украины. Мы прогнозируем рост ВВП на 1% в 2016 году. При этом показатели экономического роста Украины в среднесрочной перспективе также снижены — до 2%, — говорится в сообщении.

Ранее Fitch давало прогноз роста экономики Украины на 3,9%, однако потом снизило этот показатель до 2% из-за «сдерживающих факторов», а именно: потерь от экспорта с Россией, военных потерь на востоке страны, низких цен на ключевых товарных рынках и слабости финансового сектора.

Вместе с тем, рейтинговое агентство подтвердило на уровне «CCC» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте системных госбанков Украины — «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка».

«Долгосрочные РДЭ «CCC» и рейтинги устойчивости «ccc» рассматриваемых банков отражают недостатки их кредитоспособности, в частности, высокий уровень обесценивания кредитов, слабую прибыльность до отчислений под обесценивание кредитов и низкие показатели достаточности капитала… В результате оба банка будут зависеть от дальнейших мер поддержки платежеспособности в случае продолжения ухудшения качества активов», — говорится в сообщении.

Накануне премьер Гройсман заявил, что на Украине наблюдаются небольшие позитивные сигналы от развития национальной экономики, но рост является недостаточным.