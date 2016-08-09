Пермь, 9 августа, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Убийство целой семьи и три коррупционных преступления особо выделили на заседании коллегии по подведению итогов работы следственных подразделений Пермского края в первом полугодии 2016 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

Обвинительные приговоры вынесены судами по уголовным делам, получившим широкий общественный резонанс. К пожизненному лишению свободы за убийство четырех своих близких родственников приговорен 25-летний житель поселка Углеуральский города Губахи.

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Продолжая расследование действий уже осужденных ранее пяти бывших работников бухгалтерии МО МВД России «Кунгурский», следователи доказали хищения из бюджета еще 1,7 млн рублей к тем 11 млн, за хищение которых они уже получили наказание. Приговором суда виновным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до четырех лет, путем частичного присоединения к не отбытому наказанию по предыдущему приговору окончательно назначено наказание от шести до девяти лет лишения свободы, со штрафами в сумме от 10 до 20 тысяч рублей.

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Осужден предприниматель из города Березники, который признан виновным в хищении путем мошенничества из федерального бюджета более 7,1 млн рублей, при котором он заменил дорогое сливочное масло на дешевый маргарин.

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела тылового обеспечения ГУФСИН России по Пермскому краю, обвиняемого в получении в качестве взяток от предпринимателя двух объектов коммерческой недвижимости стоимостью более 13,3 млн рублей и автомобиля стоимостью более 2 млн рублей за содействие в заключении сделок поставки продуктов питания.

На заседании коллегии заявлено, что количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в Прикамье снизилось на 3,7%. Всего зарегистрировано 5 тыс. 36 таких преступлений. Количество убийств снизилось на 22,4% и составило 118. Их раскрываемость составила 96,3%. Существенно возросло количество выявленных преступлений коррупционной направленности на 17,5%, против государственной власти на 45,9% и взяточничества — на 50,9%.