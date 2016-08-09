Москва, 9 августа, 2016, 16:01 — ИА Регнум. В начале учебного года увеличивается риск числа происшествий на дорогах города с участием несовершеннолетних. В Москве накануне Дня знаний проведут профилактические мероприятия со школьниками, на которых напомнят правила дорожного движения, заявила корреспонденту ИА REGNUM глава комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко («Единая Россия»). По ее словам, встречи с родителями начнутся с 20 августа 2016 года.

Цитата из м/ф «Дядя Степа — милиционер». реж Иван Аксенчук.1964. СССР Дядя Стёпа — милиционер

«На родительских собраниях необходимо предупредить о том, что дети за время отдыха на каникулах вдалеке от городской местности забывают элементарные правила дорожного движения. Многие забывают как дорогу переходить. Я уже не говорю о том, как проехать через дорогу на велосипеде», — сообщила депутат.

Святенко добавила, что все территории школ будут проверены на предмет безопасности. Кроме того, акции для школьников проведут сотрудники ГИБДД.

Напомним, в июле 2016 года заместитель начальника ГИБДД по Москве Евгений Ефремов сообщил, что число аварий на столичных дорогах с начала 2016 года сократилось на 17,6%. «Всех этих показателей удалось добиться благодаря реализуемым мерам по повышению безопасности дорожного движения», — уточнил он. По статистике ГИБДД, зафиксировано также и уменьшение количества ДТП на 13,3%.