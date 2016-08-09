Махачкала, 9 августа, 2016, 15:58 — ИА Регнум. В трех одномандатных округах Дагестана на 9 августа зарегистрированы 24 кандидата, сообщили ИА REGNUM в избиркоме республики. В данный момент рассматриваются документы еще 17 кандидатов.

Все на выборы!

По данным избиркома, окончательно по всем кандидатам решение будет принято до 15 августа. В соответствии с законом, документы должны быть рассмотрены в течение 10 дней со дня представления их в избирком. Последние кандидаты подали документы 5 августа — в последний день приема документов.

Всего для участия в выборах документы подавали 51 человек. Из них 10 уже утратили статус кандидата. В Дагестане наибольшее количество кандидатов зарегистрированы в Южном одномандатном округе №12, в которую входят в основном горные районы республики с городами Хасавюрт и Буйнакск. «Единая Россия» выдвинула по этому округу победителя праймериз, проживающего в Москве бизнесмена Абдулмажида Маграмова. Конкуренцию ему составят справедливорос Сергей Акулиничев, бизнесмен сирийского происхождения Шафи Акушали (самовыдвиженец), журналистка, автор книги «Невесты Аллаха» Юлия Юзик (от партии ПАРНАС), член СПЧ при президенте РФ, журналист Максим Шевченко, бывший вице-премьер правительства Дагестана Абусупьян Хархаров и другие.

В Северном одномандатном округе №10, куда входят крупные районы, такие как Бабаюртовский, Кизлярский, Тарумовский, Кизилюртовский, а также города Кизляр, Кизилюрт, Южно-Сухокумск и северная часть Махачкалы, за победу будут бороться кандидат от «Единой России», экс-депутат Госдумы РФ Умахан Умаханов, лидер таркинских джамаатов (пригород Махачкалы) Залимхан Валиев (самовыдвиженец), экс-депутат Народного собрания Дагестана Джамал Касумов — родственник зампреда Совета Федерации Иляса Умаханова и другие.

В Центральном одномандатном округе №11 основные соперники кандидата от «Единой России», бывшего депутата Народного собрания РД Абдулгамида Эмиргамзаева, снялись с гонки. Первым сошел бывший депутат Госдумы Мамед Абасов. А вслед за ним, об отказе от участия в выборах заявил лидер регионального отделения партии «Родина» Магомедрасул Омаров. Статус кандидата также утратили руководитель Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев (самовыдвиженец), по одному кандидату от КПРФ и «Яблоко».

Напомним, 18 сентября в Дагестане помимо выборов в Думу состоятся и выборы в Народное собрание республики. За мандаты в Думе будут бороться 20 партий и 41 кандидат в трех одномандатных округах.