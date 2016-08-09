Киев, 9 августа, 2016, 19:40 — ИА Регнум. Сегодня, 9 августа, «Укртрансгаз», украинская компания-оператор газотранспортной системы страны, предъявила обвинения к «Газпрому» по поводу несоблюдения контрактного давления газа на пограничных российских газоизмерительных станциях на входе в ГТС Украины. Об этом сообщили во вторник в украинской компании.

gazprom.ru «Северный поток»

В «Укртрансгазе» заявили, что, по данным центрального диспетчерского департамента компании, в 10:00 9 августа «Газпром» не совершил необходимые действия по соблюдению контрактных давлений на пограничных газоизмерительных станциях. В пресс-службе украинской компании отметили, что пока российская сторона не повысила давление «голубого топлива» до соответствующего уровня.

В понедельник, 8 августа, российский холдинг «Газпром» направил украинской компании заявку с просьбой увеличить объемы транзитного газа по газотранспортной системе Украины в Европу на 20%, то есть до 275 млн кубометров газа в сутки. Причина заключается в том, что с 9 августа в системе газопроводом «Северный поток» проводят плановое техобслуживаение. «Укртрансгаз», в свою очередь, подтвердил готовность удовлетворить просьбу российской стороны в пределах контрактных обязательств. А они предусматривают обеспечение предельно допустимых давлений на газоизмерительных станциях.

Как ранее передавало ИА REGNUM, сегодня газопровод «Северный поток» мощностью 55 млрд кубометров газа в год был остановлен для проведения работ в рамках планового техобслуживания, на это время «Газпром» увеличил объемы газа, идущего через Украину. Полное отключение состоялось в 7:00 по московскому времени. Техобслуживание закончится 17 августа, а 19 августа газопроводная система выйдет на полную рабочую мощность.

Чтобы компенсировать объемы газа, которые шли через «Северный поток», «Газпром» увеличил транзит через Украину. В понедельник российская сторона поставляла в Европу через Украину 145,8 млн кубометров газа, во вторник стала поставлять 180,1 млн кубометров газа, об этом свидетельствует словацкий газотранспортный оператор eustream. Согласно подсчетам экспертов, в текущем месяце Россия может экспортировать в дальнее зарубежье 13,8 млрд кубометров газа, что, по сути, является показателем августа минувшего года.

Напомним, что в июле в среднем транзит российского энергоносителя через Украину составил 188,4 млн кубометров в сутки. По состоянию на 26 июля транзит «голубого топлива» из РФ через украинскую территорию снизился до 135,968 млн кубометров в сутки. 26 июля же был замечен рост транзита газа, он составил 150−160 млн кубометров газа в сутки.