Пермь, 9 августа, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Избирательные комиссии Пермского края завершили прием документов на регистрацию от партий и кандидатов на выборы 18 сентября 2016 года. Всего по Пермскому краю выдвинуто чуть более 2,4 тыс. кандидатов. Из них более 1 тысячи кандидатов уже зарегистрировано. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого избиркома.

Джордж Бингэм. Областные выборы. 1852

Для участия в предстоящих выборах депутатов Государственной думы РФ выдвинулось 39 кандидатов, в том числе 35 — от 12 политических партий, списки которых заверил ЦИК России. Документы сдали все кандидаты, выдвинутые политическими партиями, кроме кандидата, выдвинутого «Партией родителей будущего». Также в Избирательную комиссию Пермского края документы на регистрацию не представили четыре кандидата-самовыдвиженца.

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Для участия в выборах депутатов Законодательного собрания Пермского края выдвинулось 912 кандидатов, из них более 95% от 10 политических партий. Все региональные отделения политических партий сдали документы для регистрации в срок.

Для участия в выборах депутатов Пермской городской Думы выдвинулось 414 кандидатов, из них более 90% от восьми политических партий.

Отметим, что в единый день голосования в 2016 году практически половина пермских избирателей будет голосовать не только за кандидатов в депутаты Государственной думы РФ и Законодательного собрания Пермского края, но и за новый состав своих городских дум или земских собраний. Это означает, что значительная часть избирателей, на своих участках, получит целых шесть бюллетеней для голосования: три — по одномандатным округам, три — по партийным спискам.

Самыми крупномасштабными муниципальными выборами станут выборы нового состава Пермской городской думы. Напомним, что в августе 2015 года ее депутаты проголосовали за новый устав, по которому система выборов в этом представительном органе принципиально изменяется. Отныне треть депутатов (14) будет избираться по партийным спискам. Другие 22 народных избранника станут, как и сейчас, баллотироваться по одномандатным округам. В целом, депутатский корпус будущей гордумы останется прежним в количественном выражении — 36 депутатов. Похожие смешанные системы выборов в 2016 году реализуются и в других муниципалитетах Прикамья.

Кроме Перми, еще в 25 муниципальных образованиях, включая города Соликамск, Чусовой и Кудымкар, и сельских поселениях тоже будут выбирать местных депутатов.