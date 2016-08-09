Вологда, 9 августа, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Сельхозперепись в Вологодской области вступила в завершающую стадию. Переписчикам осталось меньше недели, чтобы обойти садоводов и организации АПК региона. В настоящий момент в Вологодской области переписаны порядка 76% крестьянско-фермерских хозяйств, 62% садоводческих объединений, 62% индивидуальных предпринимателей, 57% — огороднических и 39% — дачных объединений. Из числа крупных сельхозорганизаций переписные листы предоставили порядка 75%. Переписчики опросили 80% населения на селе, а в городах — 74% жителей частных домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Вологдастате.

ru.torange.biz Перед забором

«Сейчас основная проблема — недоступность коттеджей. Переписчики приходят к элитным коттеджам по три-четыре раза, но им никто не открывает. Из-за высоких заборов не видно, есть ли в хозяйстве таких граждан посадки, животные, а соседи, как правило, ничего про них не знают. При этом официально участки, на которых располагаются эти коттеджи могут фигурировать как земли личного подсобного хозяйства. Но на практике владельцы такого жилья могут отдыхать где-то за пределами региона и посещать его не очень часто», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды Вологдастата Нина Синева.

По ее словам, таких владельцев элитного жилья приходится записывать в разряд отказавшихся от переписи. Другими полномочиями переписчики не обладают. В целом, как отмечает Синева, перепись в Вологодской области проходит без эксцессов. Хотя, изредка на переписчиков нападают дворовые собаки (одного переписчика покусал пес в Сямженском районе). Официально от участия в переписи отказываются тоже довольно редко. Участвовать в опросе отказываются лишь единицы вологжан, большинство встречает переписчиков весьма дружелюбно.

Добавим, что в общей сложности перепись в Вологодской области охватит 40 тыс. сельскохозяйственных организаций и предприятий, свыше 150 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, около 50 тыс. индивидуальных предпринимателей, 15 млн личных подсобных хозяйств в сельских поселениях и 3,4 млн в городских поселениях и округах, а также 76 тыс. садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений.

Всероссийская сельскохозяйственная перепись завершится 15 августа 2016 года. На отдаленных и труднодоступных территориях перепись пройдет с 15 сентября по 15 ноября этого года. Предварительные итоги переписи будут подведены в IV квартале 2017 года, окончательные — в IV квартале 2018 года. До 10 сентября заполненные переписные листы доставят из районов в Вологдастат, после чего начнется их обработка. Всероссийская сельскохозяйственная перепись завершится 15 августа 2016 года. На отдаленных и труднодоступных территориях перепись пройдет с 15 сентября по 15 ноября этого года. Предварительные итоги переписи подведут в IV квартале 2017 года, окончательные — в IV квартале 2018 года.