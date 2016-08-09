Рубцовск, Алтайский край, 9 августа, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Опасения, связанные с подготовкой к зиме третьего по величине города Алтайского края, похоже, не оправдываются. После передачи теплоснабжающих предприятий Сибирской генерирующей компании (СГК), известия о проделанных работах стали появляться каждую неделю. Вот и сегодня, 9 августа, пресс-служба СГК известила о прибытии в Рубцовск 42-х вагонов с более чем 2,89 тысячами тонн каменного угля для Южной тепловой станции и котельных, находящихся в зоне ответственности Сибирской генерирующей компании.

официальный сайт СГК Сибирская генерирующая компания взялась решать проблемы теплоснабжения Рубцовска

«Этого количества топлива хватит для работы теплоснабжающих предприятий в течение двух месяцев», — отметили энергетики, пояснив при этом, что длиннопламенный уголь для предприятий поставляется из Черногорска (Республика Хакасия).

Как уже сообщало ИА REGNUM, к деятельности по теплоснабжению Рубцовска энергетики приступили 4 августа в соответствии с договором аренды. На обслуживание СГК переданы Южная тепловая станция, 12 котельных, а также теплосетевой комплекс с протяженностью трубопроводов более 190,6 км в двухтрубном исчислении. Для управления арендованным имуществом руководством СГК было принято решение создать обособленное структурное подразделение Рубцовские тепловые сети АО «Барнаульская тепломагистральная компания» («БТМК»).

Работники СГК уверяют, что поставки топлива в Рубцовск будут осуществляться на регулярной основе, в соответствии с заключенными договорами: до конца августа энергетики намерены поставит еще более 2 тысяч тонн топлива.

«К дате начала отопительного сезона (1 октября, — прим. ИА REGNUM ) запасы угля на теплоснабжающих предприятиях города, находящихся в управлении СГК, должны составить не менее 11 293 тонн. Сотрудникам ОСП РТС АО «БТМК» предстоит обеспечить контроль качества поступающего топлива и его сохранность», — отмечается в пресс-релизе СГК.

Напомним, решение привлечь для решения проблем теплоснабжения Рубцовска добросовестного инвестора в лице СГК власти региона приняли в связи с серьезными проблемами, возникшими в муниципальных предприятиях: в МУП «Рубцовские тепловые сети» ведется процедура наблюдения с 2015 года, а в отношении собственника Рубцовской ТЭЦ (ООО «Инвестиционно-девелоперская компания») с августа также введена процедура банкротства. Энергетики, побывав в Рубцовске, предложили несколько вариантов налаживания нормального функционирования системы теплоснабжения. Но для того, чтобы реализовать эти проекты, потребуется немало времени и денег: не менее 1,7 млрд рублей и более 10-ти лет на окупаемость. И все же энергетики решились на его воплощение, исходя не из финансовой, а социальной необходимости.

Завтра, 10 августа, в Рубцовске начнутся испытания теплосетей на прочность и плотность. Опрессовка в городе пройдет во второй раз, так как энергетики, недавно начавшие работу в городе, хотят чтобы в предстоящем отопительном сезоне не случилось серьезных сбоев.

При этом на подачу горячего водоснабжения это не повлияет, так как проверять будут систему отопления.