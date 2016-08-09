Москва, 9 августа, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Поясняя слова главы Минстроя о том, что «программа субсидирования ипотеки утратила свой смысл», надо напомнить механизм субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам, который был введен в 2014 году с одной стороны, как способ нейтрализации негативного воздействия финансово-экономического кризиса на устойчивость банковского сектора, а, с другой — как механизм повышения доступности жилья для граждан в условиях указанной нестабильности. Так, указанный кризис привел к существенному росту ставок банковского кредитования, уровня инфляции, безработицы, падению реальных и, даже, номинальных доходов населения. В этих условиях граждане оказались неспособны брать кредиты по рыночным ставкам, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший преподаватель кафедры банковского дела Владислава Полетаева.

image4you Жилье

По её словам, «в настоящее время ситуация несколько стабилизировалась, ключевая ставка снизилась, за ней упали и ставки ипотечного рынка. В сложившихся условиях доступность ипотеки существенно повысилась».

Что же выиграет бюджет?!

«Субсидирование ставки означает достаточно большие расходы для государственного бюджета, который в настоящее время исполняется с дефицитом. Эксперты отмечают скорое исчерпание резервных фондов, сформированных за счет нефтяных доходов. При наличии объективных трудностей по привлечению ресурсов из внешних источников, обусловленных в том числе наличием санкций ЗЕ и США, государство стремится сократить расходы. В условиях снижения значимости программы субсидирования ипотечной ставки, программа скорее всего, будет закрыта», — пояснила Полетаева.

А что же ждет население?!

«Сейчас наблюдается рост кредитования, в особенности он наблюдается в сегменте ипотеки. Небольшое снижение ключевой ставки в перспективе возможно, за ней, как правило, следует падение ставок банковского кредитования, поскольку стоимость ресурсов для кредитных организаций дешевеет. Поэтому в ближайшее время можно ожидать, при отсутствии существенных внешних негативных тенденций, роста банковского, в частности, ипотечного кредитования, которое, скорее всего, продолжит расти и после отмены программы льготного кредитования», — высказала свое мнение эксперт.

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