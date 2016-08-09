Санкт-Петербург, 9 августа, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Лидеры России и Турции встретились в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге впервые после инцидента со сбитым российским самолетом Су-24 и последовавшим за этим охлаждением отношений двух стран. В начале встречи Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обменялись рукопожатием, передает 9 августа НТВ.

steinchen Рукопожатие

Президент РФ отметил, что до ноября 2015 года отношения между Россией и Турцией были на беспрецедентно высоком уровне, однако после трагедии с российскими военнослужащими произошла деградация.

Тем не менее визит турецкого коллеги в Россию, по словам Путина, является подтверждением намерения возобновить диалог и восстановить отношения «во имя интересов народов Турции и России».

Глава российского государства напомнил, что был среди первых, кто поддержал турецкого лидера во время кризиса, связанного с попыткой военного мятежа, и выразил надежду, что Турция под руководством Эрдогана преодолеет внутриполитические трудности. Путин отметил, что намерен обсудить с Эрдоганом, в числе прочего, восстановление торгово-экономических связей и взаимодействие в борьбе с терроризмом.

Турецкий лидер, в свою очередь, подтвердил, что турецко-российские отношения вошли в положительное русло.

«В регионе очень многого ждут с политической точки зрения от нас с Вами», — сказал Эрдоган и выразил надежду, что сотрудничество двух государств станет значительным вкладом в решение проблем в регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последняя встреча лидеров России и Турции состоялась в ноябре 2015 года в рамках саммита «большой двадцатки» в турецкой Анталье. Тогда Путин и Эрдоган наметили на 15 декабря 2015 года проведение в России российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

Однако спустя несколько дней, 24 ноября 2015 года, российский бомбардировщик Су-24 был сбит над территорией Сирии турецкими ВВС. В результате погиб командир экипажа, подполковник Олег Пешков. Позже, во время операции по спасению второго члена экипажа погиб еще один российский военнослужащий.

Происшествие привело к напряжению в отношениях Турции и России. Лишь в июне 2016 года Реджеп Тайип Эрдоган принес извинения российской стороне за случившееся.