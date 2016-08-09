Нижний Новгород, 9 августа, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Вопрос о подъеме воды в Чебоксарском водохранилище вновь оказался на повестке дня. Нижегородский экологический центр «Дронт» направил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву официальный запрос, посвященный планируемому расширению Чебоксарской ГЭС.

LostArtilleryMan Чебоксарское водохранилище

Как сообщили ИА REGNUM в экоценре, Медведева просят разъяснить, не предполагается ли при этом расширении ГЭС изменение уровня Чебоксарского водохранилища.

«Распоряжением правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 года № 1634-р утверждена схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики. В приложении №2 утвержденной схемы (Перечень гидроэлектростанций мощностью 100 МВт и выше, планируемых для размещения) предусмотрено расширение к 2030 году Чебоксарской ГЭС», — говорит председатель совета экоцентра «Дронт» Асхат Каюмов.

«Мы просим правительство РФ уточнить, не будет ли это расширение связано с подъемом уровня Чебоксарского водохранилища. Казалось бы, в прошлом году президент дал поручение достраивать существующий уровень и вопрос решен окончательно. Однако, у нас и раньше уже было «окончательное» решение, в 1992 году было распоряжение правительства считать 63-ю отметку окончательной. Это же не помешало «Русгидро» снова поднять вопрос подъема уровня Чебоксарского водохранилища и даже добиться в 2010 году соответствующего распоряжения правительства о подготовке проектной документации по подъему. Поэтому мы предпочитаем «держать руку на пульсе» и хотим получить официальное разъяснение правительства, за счет чего к 2030 году будет расширена Чебоксарская ГЭС», — пояснил эколог.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение последнего десятка лет продолжалось противостояние Нижегородской области и Чувашии в вопросе поднятия уровня воды в Чебоксарском водохранилище до отметки 68 метров. Чувашия вместе с ОАО «Русгидро» настаивает на подъёме уровня воды до проектной отметки, ссылаясь на обмеление реки, узкий транспортный коридор и угрозу экологической катастрофы.

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В свою очередь Нижегородская область высказалась категорически против повышения уровня воды. В нижегородском правительстве неоднократно заявляли, что подъем воды до 68 отметки не только не решит тех задач, о которых говорят чувашские энергетики и чиновники, но еще и усугубит ситуацию, приведет к экологической и социальной катастрофе.

Казалось бы, окончательно точку в этом вопросе должно было поставить решение президента РФ, который летом 2015 года дал поручение подготовить план-график мероприятий по обустройству Чебоксарского водохранилища на существующей отметке 63 метра.

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Тогда губернатор Валерий Шанцев заявил о победе над «Русгидро» и о планах реализовать в Нижегородской области проект по строительству низконапорной плотины в Балахнинском районе, которая должна решить проблемы судоходства на Волге.