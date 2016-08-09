Вопрос о подъеме воды в Чебоксарском водохранилище вновь на повестке дня
Нижний Новгород, 9 августа, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Вопрос о подъеме воды в Чебоксарском водохранилище вновь оказался на повестке дня. Нижегородский экологический центр «Дронт» направил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву официальный запрос, посвященный планируемому расширению Чебоксарской ГЭС.
Как сообщили ИА REGNUM в экоценре, Медведева просят разъяснить, не предполагается ли при этом расширении ГЭС изменение уровня Чебоксарского водохранилища.
«Распоряжением правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 года № 1634-р утверждена схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики. В приложении №2 утвержденной схемы (Перечень гидроэлектростанций мощностью 100 МВт и выше, планируемых для размещения) предусмотрено расширение к 2030 году Чебоксарской ГЭС», — говорит председатель совета экоцентра «Дронт» Асхат Каюмов.
«Мы просим правительство РФ уточнить, не будет ли это расширение связано с подъемом уровня Чебоксарского водохранилища. Казалось бы, в прошлом году президент дал поручение достраивать существующий уровень и вопрос решен окончательно. Однако, у нас и раньше уже было «окончательное» решение, в 1992 году было распоряжение правительства считать 63-ю отметку окончательной. Это же не помешало «Русгидро» снова поднять вопрос подъема уровня Чебоксарского водохранилища и даже добиться в 2010 году соответствующего распоряжения правительства о подготовке проектной документации по подъему. Поэтому мы предпочитаем «держать руку на пульсе» и хотим получить официальное разъяснение правительства, за счет чего к 2030 году будет расширена Чебоксарская ГЭС», — пояснил эколог.
Как сообщало ИА REGNUM, в течение последнего десятка лет продолжалось противостояние Нижегородской области и Чувашии в вопросе поднятия уровня воды в Чебоксарском водохранилище до отметки 68 метров. Чувашия вместе с ОАО «Русгидро» настаивает на подъёме уровня воды до проектной отметки, ссылаясь на обмеление реки, узкий транспортный коридор и угрозу экологической катастрофы.
Читайте также: Решение об отказе от подъема воды в Чебоксарском водохранилище принято
Читайте также: Решение по Чебоксарской ГЭС: что это было и чего ждать
В свою очередь Нижегородская область высказалась категорически против повышения уровня воды. В нижегородском правительстве неоднократно заявляли, что подъем воды до 68 отметки не только не решит тех задач, о которых говорят чувашские энергетики и чиновники, но еще и усугубит ситуацию, приведет к экологической и социальной катастрофе.
Казалось бы, окончательно точку в этом вопросе должно было поставить решение президента РФ, который летом 2015 года дал поручение подготовить план-график мероприятий по обустройству Чебоксарского водохранилища на существующей отметке 63 метра.
Читайте также: Низконапорный гидроузел не решит вопрос с судоходством — чувашский эксперт
Тогда губернатор Валерий Шанцев заявил о победе над «Русгидро» и о планах реализовать в Нижегородской области проект по строительству низконапорной плотины в Балахнинском районе, которая должна решить проблемы судоходства на Волге.