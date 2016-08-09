Киев, 9 августа, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Мэр украинской столицы Виталий Кличко намерен отказаться от руководства партии «Блок Петра Порошенко» (БПП). Он хочет возобновить деятельность партии УДАР (распалась в августе 2015 года), в которую вошли бы его единомышленники, состоящие сейчас в БПП, сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на источник.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Виталий Кличко

Уточняется, что единомышленники киевского мэра намерены покинуть БПП уже в будущем октябре. «Будет венчурный проект, но замеряли рейтинг, и он достаточен», — сообщил источник.

Как ранее соощало ИА REGNUM, 26 мая мэр в ходе заседания Киевсовета заявил, что уходит с поста главы партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность».

Кличко пришлось уйти с поста главы партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» в связи с вступлением в силу нового закона о государственной службе.