Киев, 9 августа, 2016, 15:48 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило прогноз по росту экономики Украины в текущем году до 1%. Об этом, как передает RT, говорится в сообщении агентства.

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«Fitch ожидает лишь умеренного восстановления экономики Украины, — говорится в сообщении. — Мы прогнозируем рост ВВП на 1% в 2016 г.».

Кроме того, эксперты Fitch также снизили прогноз экономического роста страны в среднесрочной перспективе — до 2%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 мая 2016 г. агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валютах на уровне «CCC».

«Подтверждение рейтингов отражает отсутствие прогресса в программе реформ, необходимых для разблокирования донорской поддержки, что также усугубляется политическими спорами», — отмечали тогда аналитики агентства.

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