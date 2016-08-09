Саратов, 9 августа, 2016, 15:46 — ИА Регнум. В филиале ОАО «РЖД» — Приволжская железная дорога работает около 15 тыс. жителей Саратовской области. Ежегодно компания перечисляет в региональный бюджет 2,5 млрд рублей налогов и размещает на предприятиях региона заказы на сумму в 5 млрд рублей. Такую информацию озвучил губернатор Валерий Радаев 9 августа во время представления Сергея Альмеева коллективу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Электричка на железнодорожном переезде

Сергей Альмеев обозначил ряд задач, которым он планирует уделить первоочередное внимание. Прежде всего, «это инвестиции в человека, рост экономической эффективности, а также повышение безопасности движения».

Отметим, 2 августа были подведены итоги выполнения обязательств коллективного договора ОАО «РЖД» на Приволжской железной дороге за 1 полугодие 2016 года. «За этот период коллективу Приволжской магистрали удалось добиться положительных результатов в производственной и финансово-экономической деятельности. Внедрение ряда технологических инициатив и повышение результативности работы инфраструктурного комплекса позволили обеспечить положительную динамику параметров использования подвижного состава», — отмечает пресс-служба ведомства.

На реализацию проектов, связанных с выполнением поручений Правительства РФ, направлено более 4 млрд рублей, что будет способствовать увеличению пропускной способности участков железнодорожной сети и ликвидации «узких мест» в направлении Север — Юг и к портам Азово-Черноморского бассейна. На реализацию проектов социального развития на Приволжской железной дороге было направлено более 70 млн рублей.

Напомним, Сергей Альмеев был назначен на должность начальника Приволжской железной дороги 6 августа 2016 года. Ранее он работал первым заместителем начальника Северной железной дороги. Как сообщало ИА REGNUM, ранее занимавший пост начальника Приволжской ЖД Александр Храпатый был уволен президентом ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым. Пресс-служба ОАО «РЖД» комментировать причину отставки не стала. По информации некоторых источников, Александр Храпатый был уличен в многочисленных нарушениях, в том числе антикоррупционного законодательства. В ходе ведомственных проверок выявлены случаи лоббирования интересов компаний, связанных с Храпатым.