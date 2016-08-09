Челябинск, 9 августа, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Заявление главы Минтруда России Максима Топилина о введении новых показателей по трудоустройству инвалидов «жалко и не имеет успешных перспектив», сообщил представитель общества инвалидов Магнитогорска Челябинской области корреспонденту ИА REGNUM.

Артель инвалидов войны. СССР. 1943

Чиновники в России заняты постоянным реформированием. Так министерство труда и соцзащиты Максима Топилина запланировало установить новые показатели по трудоустройству инвалидов. В планах изменить учет показателей с доли трудоустроенных инвалидов от числа обратившихся в службу занятости, как сейчас, на долю людей с инвалидностью в трудоспособном возрасте, занятость которой по данным Пенсионного фонда России сможет проконтролировать Минтруд.

Корреспонденту ИА REGNUM удалось расспросить непосредственного участника процесса, которого коснутся изменения — представителя общества инвалидов Магнитогорска.

«С трудоустройством в России всё намного сложнее… есть такие группы инвалидов, которые трудоустраиваются сами и делают это на протяжении всех этих двадцати пяти лет», — считает член Всеросийского общества слепых города Магнитогорска, инвалид первой группы инвалидности Андрей.

«Я сам, будучи поначалу инвалидом третьей группы, а затем и второй группы, легко находил работу, и мог даже выбирать из предложенных вакансий. Такой тип людей — это именно молодёжь, которая, имея пенсионные выплаты, может позволить себе несложную работу, но в ущерб заработной плате. Такие люди нуждаются не в трудоустройстве, а в защите от беспредела работодателя. Но совсем другое дело — люди со значительной степенью инвалидности и физическими ограничениями. К ним относятся малоподвижные и незрячие люди, все, имеющие первую группу инвалидности и люди предпенсионного возраста. Трудоустроить таких людей работодателя заставить можно лишь силой. Буквально «в придачу», навялив бонусом», — возмущается Андрей.

Впрочем, беда подобного «скрипа» трудоустройства вполне объяснима. Условия принятия на работу ограниченных в здоровье граждан достаточно сложны. Настолько, что частный владелец среднего бизнеса, и тем более малого, не имеет лишних денег и возможностей, дабы соблюсти все эти процедуры. А к ним относятся и спецусловия, и определённое рабочее место, отвечающее многим сложным требованиям, и создание лёгкого доступа к рабочему месту, и даже, в иных случаях, наличие столовой и медпункта. На создание подобных условий в финансовом и организаторском плане могут пойти лишь крупный бизнес и госпредприятия. Однако в правительстве видимо решили весь сонм российских инвалидов на группы не делить.

Настораживают в сём заявлении хотя бы слова министра труда и соцзащиты Максима Топилина, что «это будет не доля трудоустроенных инвалидов от числа обратившихся в службу занятости, а доля от инвалидов в трудоспособном возрасте, информация о которых содержится в Пенсионном фонде РФ».

«В Пенсионном фонде РФ состоят все группы инвалидности, от слабослышащих, до слепо-глухо-немых наших сограждан, то и получить требуемую долю можно легко. Ведь для успешной реализации этой затеи региональным властям нужно будет лишь «приткнуть» более или менее «лёгких» инвалидов. По сути, это будут в основном все те же, кто работает и сейчас. В современном капиталистическом мире такая попытка показателей по трудоустройству жалка и не имеет успешных перспектив. А единственное, что может помочь в сложившейся ситуации — это возврат к специализированным, созданным с учётом всех медико-санитарных требований государственным предприятиям. Таким предприятиям даже не понадобятся ни преференции, ни льготы, ни облегчающие налоговые условия. Лишь обязательства иных госпредприятий размещать на них свои заказы.

В данном же случае нужно было хотя бы прописать группы инвалидности и назначить в них установление показателя трудоустроенных. Однако Государство решило и дальше играть в рынок и конкуренцию. Напрочь отвергнув превосходный советский опыт по трудоустройству инвалидов, Правительство РФ вместо создания рабочих мест вновь пытается переложить свою ответственность и обязательства на плечи других. На тех самых других, кому та же рука рынка и волчья конкуренция категорически запрещают брать на себя заботы неконкурентных людей и ответственность за выпавших за пределы жизни граждан», — считает Андрей, инвалид первой группы.

Справка. В СССР в Магнитогорске существовало специализированное предприятие, в котором работали горожане с ограниченными возможностями. Оно выполняло все заказы, которые только могли выполнять данные группы инвалидов для Магнитогорского металлургического комбината, а также строительного гиганта Треста «Магнитострой». На тот момент количество всех работников на предприятии доходило до 700 человек. Данное предприятие существует и поныне. Оно приватизировано, имеет частного хозяина, а также на порядок меньше работников, простаивающие конвейеры, сдаваемые в аренду под склады цеха и огромные долги.