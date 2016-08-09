Калуга, 9 августа, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Сегодня, 9 августа, состоялась встреча городского головы Калуги Константина Горобцова с новым собственником ОАО «Калужский мясокомбинат», руководителем группы компаний «Копченов» Игорем Колотовым.

Пресс-cлужба городской управы Калуги Новый собственник мясокомбината делится с калужским градоначальником планами по его возрождению

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горуправе, на встрече обсуждались планы по дальнейшему развитию предприятия.

По словам нового руководителя завода, сейчас проводится обследование сохранности его инженерных сетей, и уже в ближайшее время производственные линии будут приведены в порядок.

На калужском мясокомбинате расположены три цеха: колбасный (производительность до 430 т/мес.), мясожировой (до 65 до т/мес.) и цех по изготовлению полуфабрикатов (до 50 т/мес.). Все они будут оснащены современным оборудованием и полностью задействованы в работе.

«В планах нового руководства — запуск производства с выходом на мощность 200 тонн в месяц к концу 2016 года и в перспективе — увеличение выхода продукции до 1000 тонн. Это смелые планы, которые, несомненно, должны реализоваться. А значит, уже в этом году калужане вновь смогут увидеть на прилавках торговых точек продукцию местного производителя под брендом «Калужский мясокомбинат», — заявил калужский градоначальник Константин Горобцов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель Совета директоров ОАО «Калужский мясокомбинат» Юлий Калоев, обвиненный в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.1 ч.4, ст. 196 УК РФ, в частности, в хищении 740 миллионов рублей, которые он получил в виде кредита в Сбербанке, предоставив заведомо ложные сведения о финансово-экономическом состоянии Калужского мясокомбината. В 2013 году он скрылся от следствия за границей. Впоследствии, материалы на Калоева были переданы в Интерпол и он был объявлен в международный розыск.

Между тем, вместо мошенника Калоева на пять с половиной лет пребывания в колонии осужден его адвокат Андрей Понимасов, которого суд признал виновным в даче взятки должностному лицу. С помощью взятки адвокат пытался переквалифицировать обвинение, предъявленное его подзащитному.Читайте также: Деятельность Навального ведется на деньги, украденные у калужских колбасников