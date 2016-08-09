Анкара, 9 августа, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Министр по делам ЕС Турции Омер Челик заявил 9 августа, что Анкара откажется от миграционного соглашения с ЕС, заключенного для остановки потока мигрантов и беженцев, если Евросоюз не назовет точную дату предоставления гражданам Турции безвизового режима, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

С таким заявлением чиновник выступил в интервью телеканалу Haberturk, в ходе которого он добавил, что просить от Анкары изменить антитеррористическое законодательство, ставшее камнем преткновения для завершения процесса либерализации визового режима между ЕС и Турцией — означает поставить под удар безопасность самого европейского блока.

Напомним, миграционное соглашение между Анкарой и Брюсселем было заключено в марте 2016 года. В его рамках Анкара обязывалась — в обмен на финансовую помощь и возобновлению переговоров о либерализации визового режима и вступления Турции в члены ЕС — возвращать на свою территорию мигрантов и беженцев, нелегально прибывающих на территорию блока.

Одной из причин, по которой в ЕС не стремятся предоставить свободный доступ для граждан Турции, называются слишком широкие определения терроризма, принятые в законодательстве страны.