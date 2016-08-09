Курган, 9 августа, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Курганских коммунальщиков намерены наказать рублём за переломы, которые получил ребёнок, упавший в канализационный колодец, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Atiya Люк

В надзорное ведомство обратилась мать пострадавшего школьника. Ее сын, гуляя возле жилого дома по улице Кравченко, наступил на край люка канализационного колодца. Крышка перевернулась, и мальчик упал на дно ямы.

Проходившие мимо люди подняли мальчика с трехметровой глубины. Согласно медицинскому заключению, ребенок получил множественные закрытые переломы грудного отдела позвоночника, компрессионный перелом позвонков. Мальчик после больницы находится на реабилитации и День Знаний встретит дома.

Ребенок также получил серьезную психологическую травму и не сможет в текущем году обучаться в школе, сообщают в курганской прокуратуре. В интересах мальчика заявлен иск о компенсации морального вреда, связанного с причинением ему физических и нравственных страданий.

Канализационный колодец находится в аренде у АО «Водный союз». Прокурор уже внёс этой организации представление.

В самой организации корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что накануне ЧП, 14 июня, был проведен плановый обход колодцев, который показал, что люки были закрыты.

«Колодец, в который по показаниям свидетелей и мамы ребенка, упал мальчик, на момент прибытия специалистов компании 15 июня был плотно закрыт и находился в абсолютно исправном состоянии. Специалисты «Водного союза» наглядно это продемонстрировали представителю прокуратуры. На данный момент у «Водного союза» нет информации о результатах проверки и опроса свидетелей. Крышка полимерно-песчаного люка не могла открыться, когда на нее наступил маленький ребенок, если перед этим ее кто-то не пытался открыть (кто-то из взрослых, так как полимерно-песчаные люки очень сложно открыть даже специалистам для проведения работ внутри). В любом случае «Водный союз» поступит в соответствии с законом. Компания выражает самое искреннее сочувствие пострадавшему мальчику и его близким. Также хочется призвать курганцев быть бдительными и сообщать об открытых люках в центральную диспетчерскую службу АО «Водный союз», — сообщили в организации.

При этом в компании заметили, что её сотрудники регулярно проводят обходы колодцев, однако это не может стопроцентно предотвратить случаев травматизма, так как кражи люков и попытки проникнуть внутрь по-прежнему имеют место.

В середине июля подобный случай с падением в канализационную яму произошёл в Санкт-Петербурге. Люк, в который провалился ребёнок, был лишь чем-то прикрыт. Мать успела схватить сына, но сама не смогла удержать равновесие. Оба упали в колодец. Серьезных травм никто не получил. По заявлению обслуживающего канализацию предприятия, в несчастном случае виновны охотники за металлом. На момент падения ребенка и его мамы в коллектор отсутствовала крышка люка и оголовок камеры весом около 200 кг.

А в Калининградской области прокуратура добивается взыскания 100 тыс. рублей морального вреда с управляющей компании, из-за бездействия которой двухлетняя девочка упала в канализационный колодец, прикрытый незафиксированной фанеркой. Ребёнок после падения получил серьёзные травмы головы.

Аналогичный случай произошёл в Кузбассе 14 июня, сообщает региональный СКР. Предварительно установлено, что двухлетняя девочка гуляла на улице с бабушкой. Она случайно наступила на крышку канализационного люка, которая внезапно перевернулась. Ребенок упал в колодец. В итоге врачи диагностировали сотрясение головного мозга и травму ноги.