Санкт-Петербург, 9 августа, 2016, 15:44 — ИА Регнум. Реконструкция системы ЖКХ Ленинградской области потребует участия не только бюджетных, но и частных инвестиций. Только в этом случае выполнение всех необходимых работ возможно в кратчайшие сроки. Такое мнение высказал губернатор региона Александр Дрозденко, сообщили сегодня, 9 августа, ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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По предварительным оценкам, для обновления системы ЖКХ в Ленобласти надо свыше 40 млрд рублей. Для привлечения инвесторов нужно разработать и применить единый механизм возврата вложений, считает губернатор Ленобласти.

«Необходимо выделить объекты коммунального хозяйства региона, которые в первую очередь нуждаются в реконструкции, и оценить объем расходов на модернизацию оборудования. Также проработать единые и понятные для инвесторов механизмы участия в проектах ЖКХ и возврата инвестиций», — сказал Дрозденко.

Госпрограмму развития ЖКХ региона скорректируют до конца 2016 года, а для инвестиций в отрасль будут сформированы единые стандарты. Соответствующее поручение дал профильным комитетам Александр Дрозденко. Уже в 2017 году будет дан старт проектов в отрасли ЖКХ, которые буксуют сегодня.

Пилотными проектами, которые заработают по новой системе, могут стать реконструкция системы теплоснабжения Бокситогорска и создание единого областного водоканала.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Ленобласти приняли решение забрать у муниципалов систему водоснабжения и канализации региона, чтобы привлечь инвесторов в эту отрасль, гарантировать жителям чистую воду и прекратить загрязнять природу неочищенными стоками. Для этих целей был создан ГУП «Водоканал Ленинградской области» и планируется разработать схему развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения, которой должны будут соответствовать все муниципалитеты.