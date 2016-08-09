Некрасовское, Ярославская область, 9 августа, 2016, 15:28 — ИА Регнум. Историко-культурный комплекс «Вятское» им. Е.А. Анкудиновой проводит конференцию, посвященную знаменитым ярославским предпринимателям дореволюционных времен. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Вятском», 13 августа мероприятие впервые соберет потомков всех славных фамилий региона.

«замок Понизовкина» в Ярославской области

Понизовкины, Верещагины, Галочкины, Савельевы, Озеровы, Богородские, Ширкины, Лошкины, Пигузовы — всё это крестьянские фамилии дореволюционной Вятской волости Ярославской губернии, известные всей России. Потомки их, живущие по всему миру, впервые соберутся на своей исторической родине.

На встрече будут присутствовать продолжатели знаменитого рода Понизовкиных, которых в начале XX века называли химическими и крахмалопаточными королями России. Внуки, правнуки и праправнуки основателя династии Никиты Петровича Понизовкина приедут из разных уголков страны и мира: Екатеринбурга, Москвы, Витебска, Риги. Приезжают из Воронежа, Петербурга и Ярославля потомки петербургских купцов Савельевых, а также кровельных дел мастера, подрядчика двора его Императорского Величества Александра Ивановича Верещагина. Бригады вятских кровельщиков под его руководством участвовали в сооружении таких символов Петербурга, как Храм «Спас-на-Крови», Дом компании «Зингер», Музей Суворова и других значимых объектов имперской столицы.

Увидеться со своими ярославскими и петербургскими родственниками из города Джанкой едет правнучка купца и мецената Сергея Кундышева-Володина, санкт-петербургского купца 1-й гильдии, выходца из вятских крестьян, стоявшего у истоков оборонной мощи России на Чёрном море. Он являлся подрядчиком при строительстве Алексеевского дока в Севастополе. За успешное выполнение работ Высочайшим указом Сергей Кундышев-Володин был удостоен звания Коммерции советника, которое являлось самым высоким знаком отличия купеческого сословия. С присвоением этого звания он получил право на личное дворянство и присутствие при дворе российского императора. Кундышев-Володин был щедрым меценатом, строил храмы, школы, и, находясь за тысячи километров от Вятского, принимал участие в делах сельской общины.

О торгово-промышленной деятельности своих предков расскажет потомок рода крестьян и купцов Ширкиных и главный хранитель истории села Середа, член Ярославского историко-родословного общества Галина Колобенина. Представят свои изыскания в области истории знаменитых купеческих родов и представители научно-исследовательского сообщества, в том числе члены Ярославского историко-родословного общества.